Россиянин развесил по поселку портреты своей собаки к 9 Мая и улетел в Данию

«Я уже претензию написал, сейчас повезу. Но он [фермер] улетел на чемпионат мира по хоккею [в Данию]. Пытался до него дозвониться, но он за рубежом. Два здания у него, плакат на одном и на другом», — прокомментировал ситуацию глава поселка Александр Аксюткин.

<div id="vk_post_-104086519_502219"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?154"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-104086519_502219", -104086519, 502219, '2CdcTCEqOMU-z3YFr7vqUWoJvQ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Снять баннеры без его согласия администрация не может, так как это частная собственность.

Баннеры вызвали негодование у пользователей соцсетей.

«Спасибо самоеду за победу!» — озаглавили снимки в нескольких пабликах во «ВКонтакте».