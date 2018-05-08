Россиянин развесил по поселку портреты своей собаки к 9 Мая и улетел в Данию

«Я уже претензию написал, сейчас повезу. Но он [фермер] улетел на чемпионат мира по хоккею [в Данию]. Пытался до него дозвониться, но он за рубежом. Два здания у него, плакат на одном и на другом», — прокомментировал ситуацию глава поселка Александр Аксюткин.
Снять баннеры без его согласия администрация не может, так как это частная собственность.
Баннеры вызвали негодование у пользователей соцсетей.
«Спасибо самоеду за победу!» — озаглавили снимки в нескольких пабликах во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось об орфографических ошибках на плакатах к 9 мая в Кургане. Дизайнера, написавшего «Оборонна Севостополя» и «Бресткая крепость», как выяснилось, не уволят, а сами баннеры вернут после внесения правок.