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16:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин развесил по поселку портреты своей собаки к 9 Мая и улетел в Данию

Фермер из поселка Тисуль в Кемеровской области развесил на фасадах принадлежащих ему зданий плакаты ко Дню Победы с портретом своей собаки, сообщается в паблике «Новокузнецк ОНЛАЙН» во «ВКонтакте».

«Я уже претензию написал, сейчас повезу. Но он [фермер] улетел на чемпионат мира по хоккею [в Данию]. Пытался до него дозвониться, но он за рубежом. Два здания у него, плакат на одном и на другом», — прокомментировал ситуацию глава поселка Александр Аксюткин.

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Снять баннеры без его согласия администрация не может, так как это частная собственность.

Баннеры вызвали негодование у пользователей соцсетей.

«Спасибо самоеду за победу!» — озаглавили снимки в нескольких пабликах во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось об орфографических ошибках на плакатах к 9 мая в Кургане. Дизайнера, написавшего «Оборонна Севостополя» и «Бресткая крепость», как выяснилось, не уволят, а сами баннеры вернут после внесения правок.

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