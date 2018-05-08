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17:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Автоинспекторы Ростовской области ко Дню Победы сняли короткометражный фильм

Донские автоинспекторы сняли короткометражный фильм, посвятив его 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В основу сюжета легло стихотворение Алексея Суркова «Утро победы».

— Фильм повествует о тяжелых годах войны, его название отражает главную цель проекта — сохранить память о подвиге советского народа в сердцах нынешних и будущих поколений, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. — Никто не должен забывать всех ужасов Великой Отечественной войны. Забыть — это значит предать настоящее и прошлое.

Над проектом на добровольных началах работали порядка 20 человек — актеры, музыканты, казаки, а реконструкторы предоставили форму и макеты оружия. Сами съемки проходили в течение двух дней в Дугино Азовского района (здесь нашлись подходящие заброшенные постройки), а затем в Ростове-на-Дону. Показ фильма запланирован на 9 мая.

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