Автоинспекторы Ростовской области ко Дню Победы сняли короткометражный фильм

— Фильм повествует о тяжелых годах войны, его название отражает главную цель проекта — сохранить память о подвиге советского народа в сердцах нынешних и будущих поколений, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. — Никто не должен забывать всех ужасов Великой Отечественной войны. Забыть — это значит предать настоящее и прошлое.

Над проектом на добровольных началах работали порядка 20 человек — актеры, музыканты, казаки, а реконструкторы предоставили форму и макеты оружия. Сами съемки проходили в течение двух дней в Дугино Азовского района (здесь нашлись подходящие заброшенные постройки), а затем в Ростове-на-Дону. Показ фильма запланирован на 9 мая.