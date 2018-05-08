Ещё один Вечный огонь будет гореть в Иркутске

Источник: Вести Иркутск

— Мы эстафету передали. А они говорят — мы приняли! И будем такими же мужественными, как и вы в годы Великой Отечественной войны.

Легендарный полковник — Моисей Вишняков. В августе ему исполнится 100 (!) лет. А когда ему было 22, он стал командиром истребительно-диверсионного отряда, который сам же и сформировал. Из 135 сибиряков. Сегодня утром он и Николай Галиаскаров вместе с другими сотрудниками и ветеранами контрразведки у Вечного огня.

Ровно в 11 здесь начался митинг. Представитель главного федерального инспектора, ветеранских организаций и патриотических, губернатор Сергей Левченко и председатель областного парламента поздравили всех с 73-й годовщиной Победы. Но главные слова для ветеранов:

— И хочу вам пожелать: живите долго. Радуйте нас. Вы для нас пример. И молодёжь, которая присутствует сегодня на митинге, она всё это слышит. Она всё это понимает, — говорит председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка.

Вечный огонь есть теперь и в микрорайоне Зелёный. Возле памятника «Боевой машине 13», хотя у этой реактивной установки есть народное название — «Катюша». Пламя зажгли сегодня утром, а затем военнослужащих 29 гвардейской ракетной Витебской ордена Ленина Краснознаменной дивизии поздравил мэр Иркутска.

— Я хочу поблагодарить вас, уважаемые военнослужащие-ракетчики за то, что вы сегодня своим ратным трудом храните мирное небо над головой. Завоёванное нашими ветеранами. Дорогие ребята, я хочу, чтоб вы были достойны наших военнослужащих. Которые сегодня охраняют рубежи нашей Родины. Мы верим в вас! — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.