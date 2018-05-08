Ещё один Вечный огонь будет гореть в Иркутске
8 мая в Иркутске прошли митинги памяти погибших в годы войны.
8 мая в Иркутске прошли митинги памяти погибших в годы войны.
— Мы эстафету передали. А они говорят — мы приняли! И будем такими же мужественными, как и вы в годы Великой Отечественной войны.
Легендарный полковник — Моисей Вишняков. В августе ему исполнится 100 (!) лет. А когда ему было 22, он стал командиром
Ровно в 11 здесь начался митинг. Представитель главного федерального инспектора, ветеранских организаций и патриотических, губернатор Сергей Левченко и председатель областного парламента поздравили всех с 73-й годовщиной Победы. Но главные слова для ветеранов:
— И хочу вам пожелать: живите долго. Радуйте нас. Вы для нас пример. И молодёжь, которая присутствует сегодня на митинге, она всё это слышит. Она всё это понимает, — говорит председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка.
Вечный огонь есть теперь и в микрорайоне Зелёный. Возле памятника «Боевой машине 13», хотя у этой реактивной установки есть народное название — «Катюша». Пламя зажгли сегодня утром, а затем военнослужащих 29 гвардейской ракетной Витебской ордена Ленина Краснознаменной дивизии поздравил мэр Иркутска.
— Я хочу поблагодарить вас, уважаемые
А ещё в центре Иркутска сегодня стреляли. Троекратным оружейным залпом почтили память тех, кто не вернулся с фронта. И победным маршем, по площади прошли ракетчики и кадеты.