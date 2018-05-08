Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Сын Владимира Преснякова растет копией папы
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Олег Газманов кардинально сменил имидж
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
18:10 (мск), источник: Вести Иркутск

Ещё один Вечный огонь будет гореть в Иркутске

8 мая в Иркутске прошли митинги памяти погибших в годы войны.

Источник: Вести Иркутск

— Мы эстафету передали. А они говорят — мы приняли! И будем такими же мужественными, как и вы в годы Великой Отечественной войны.

Легендарный полковник — Моисей Вишняков. В августе ему исполнится 100 (!) лет. А когда ему было 22, он стал командиром истребительно-диверсионного отряда, который сам же и сформировал. Из 135 сибиряков. Сегодня утром он и Николай Галиаскаров вместе с другими сотрудниками и ветеранами контрразведки у Вечного огня.

Ровно в 11 здесь начался митинг. Представитель главного федерального инспектора, ветеранских организаций и патриотических, губернатор Сергей Левченко и председатель областного парламента поздравили всех с 73-й годовщиной Победы. Но главные слова для ветеранов:

— И хочу вам пожелать: живите долго. Радуйте нас. Вы для нас пример. И молодёжь, которая присутствует сегодня на митинге, она всё это слышит. Она всё это понимает, — говорит председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка.

Вечный огонь есть теперь и в микрорайоне Зелёный. Возле памятника «Боевой машине 13», хотя у этой реактивной установки есть народное название — «Катюша». Пламя зажгли сегодня утром, а затем военнослужащих 29 гвардейской ракетной Витебской ордена Ленина Краснознаменной дивизии поздравил мэр Иркутска.

— Я хочу поблагодарить вас, уважаемые военнослужащие-ракетчики за то, что вы сегодня своим ратным трудом храните мирное небо над головой. Завоёванное нашими ветеранами. Дорогие ребята, я хочу, чтоб вы были достойны наших военнослужащих. Которые сегодня охраняют рубежи нашей Родины. Мы верим в вас! — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

А ещё в центре Иркутска сегодня стреляли. Троекратным оружейным залпом почтили память тех, кто не вернулся с фронта. И победным маршем, по площади прошли ракетчики и кадеты.

Все новости региона
 Звезду "Каменской" и "Марша Турецкого" похоронили в Москве
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
Медведев возглавил правительство
Фермер развесил по поселку баннеры к 9 Мая с изображением собаки
Что будет с рублем после майских праздников
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
Forbes назвал лидеров КНР, РФ и США самыми влиятельными людьми
США ввели санкции против «Рособоронэкспорта»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Не ругайте Малкина! Почему его отказ от ЧМ — не предательство Россиянин сразу после вылета из Кубка Стэнли сказал, что не сможет присоединиться к сборной из-за травмы
Авто
Новый недорогой кроссовер Volkswagen: тиражи будут огромными В марте этого года на Пекинском автосалоне был представлен концепт-кроссовер Volkswagen Powerful Family SUV: теперь стало известно, что его серийная версия будет называться Tharu
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь