Аэропорт Симферополя анонсировал открытие новых рейсов с июня

«С 9 июня авиакомпания “РусЛайн” начнет выполнение рейсов в Симферополь по четырем направлениям: в Воронеж, Ставрополь, Липецк и Тамбов. Рейсы в Нальчик, Тамбов и Владикавказ будут выполняться впервые в современной истории аэропорта», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 10 июня текущего года авиакомпания вводит дополнительную частоту полетов между Воронежем и Симферополем, тем самым увеличивая количество рейсов по данному направлению до двух раз в неделю.

«Перелеты из Симферополя в Воронеж будут выполняться по выходным. Вылет из Симферополя запланирован на 10:10 утра по субботам и 19:05 по воскресеньям. Время в пути составит около двух часов», — отметили в пресс-службе.

Все рейсы будут выполняться до конца августа на комфортабельных канадских самолетах BombardierCRJ-100/200 вместимостью 50 кресел.