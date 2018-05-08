В Новороссийске купальный сезон откроют 8 июня

В городе на контроле мэрии четыре пляжа — Центральный, Суджукская коса, «Нептун» и территории Мысхако. Их благоустройство должно завершиться уже к концу это недели, 13 мая.

— В целом, состояние пляжей в Мысхако удовлетворительное, — доложил главе города Игорю Дяченко начальник отдела по курортам и туризму Игорь Куликов.