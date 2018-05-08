В Новороссийске купальный сезон откроют 8 июня
И хотя некоторые жители и гости Новороссийска уже искупались в морской воде, официальное открытие купального сезона стартует 8 июня.
И хотя некоторые жители и гости Новороссийска уже искупались в морской воде, официальное открытие купального сезона стартует 8 июня.
В городе на контроле мэрии четыре пляжа — Центральный, Суджукская коса, «Нептун» и территории Мысхако. Их благоустройство должно завершиться уже к концу это недели, 13 мая.
— В целом, состояние пляжей в Мысхако удовлетворительное, — доложил главе города Игорю Дяченко начальник отдела по курортам и туризму Игорь Куликов.
На пляже «Нептун» на Набережной адмирала Серебрякова планируют провести работы по зачистке гранита, покраске дверей и ремонту ступеней. На пляже Алексино, Суджукская коса, власти требуют от арендатора увеличить частоту уборки, покрасить и заменить опоры, а также высадить цветы на входе в пляж.