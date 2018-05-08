Парковка на некоторых улицах Минска будет запрещена 9 мая

Запрещена парковка автотранспорта будет по пр. Машерова от пр. Независимости до пр. Победителей, включая все придорожные парковки — в том числе придорожные парковки по пер. Канатному в парке Победы.

Оставить машину нельзя будет в местном проезде гостиницы «Планета», на ул. Коммунистической от ул. Красной до ул. Киселева, на ул. Киселева от пл. Победы до ул. Красной, в местном проезде от дома РСДРП до ул. Киселева. Парковаться запретят и по ул. Коммунистической от ул. Куйбышева до дома РСДРП, по ул. Интернациональной от ул. Янки Купалы до ресторана «Журавинка» и на придорожной парковке по пр. Победителей, 41.