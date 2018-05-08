Полиция нашла и оштрафовала алматинца за нарушение ПДД по ролику в Сети

Источник: Nur.kz

На кадрах, опубликованных в группе almaty_dtp в Instagram, видно, как российская автомашина разворачивается на двойной сплошной линии по улице Суюнбая на пересечении с Шолохова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiYhsmNgjwB/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.194444444444443% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiYhsmNgjwB/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Уважаемое ДВД Алматы, напомните, пожалуйста, этому гражданину какой штраф за пересечение двойной сплошной линии разметки. Суюнбая/Шолохова на север. 04.05.2018 год. 935 CZA 02. Отмечай друзей Подпишись ? @almaty_dtp #дтп #алматы #казахстан #чп #новости #пожар #гаи #штраф #нарушение #радар #криспи #авто #кража #лайк #розыск #реклама #конкурс #розыгрыш #пдд #автохам #колесо #парковка #пешеход #наказание #безопасность #новость#паркуюсь_где_хочу_алматы</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/almaty_dtp/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> |Алматы ДТП|</a> (@almaty_dtp) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-05T05:00:14+00:00">4 Тра 2018 р. о 10:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По информации начальника местной полицейской службы ДВД Алматы Жасулана Байкенова, стражи порядка изучили материал.

«Водитель, управлявший машиной, хотел скоротать свой путь маршрута и решил пренебречь ПДД, однако его самонадеянность не осталась незамеченной», — рассказал Байкенов.