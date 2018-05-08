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17:23 (мск), источник: Nur.kz

Полиция нашла и оштрафовала алматинца за нарушение ПДД по ролику в Сети

В социальной сети появилось видео с регистратора, на котором зафиксировано нарушение правил дорожного движения водителем «Лады-21144» в Алматы, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На кадрах, опубликованных в группе almaty_dtp в Instagram, видно, как российская автомашина разворачивается на двойной сплошной линии по улице Суюнбая на пересечении с Шолохова.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации начальника местной полицейской службы ДВД Алматы Жасулана Байкенова, стражи порядка изучили материал.

«Водитель, управлявший машиной, хотел скоротать свой путь маршрута и решил пренебречь ПДД, однако его самонадеянность не осталась незамеченной», — рассказал Байкенов.

Он отметил, что 50-летнего водителя полицейские нашли и составили на него протокол по ч.3 ст. 596 КоАП РК за запрещенный маневр с разворотом. Теперь нарушителю грозит лишение водительских прав на 6 месяцев. Материал направлен для рассмотрения в административный суд.

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