Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от газа РФ приведет Британию к экономическому самоубийству
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Сын Владимира Преснякова растет копией папы
Мутко может заняться строительством в России
Олег Газманов кардинально сменил имидж
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Пентагон в ярости: Москва «быкует» в Черном море
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Папа римский с голубем мира: лучшие мемы о гостях Met Gala
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
Собачница, избившая 3-летнего ребенка ногами, наказана - СМИ
Поединки Федора Емельяненко назвали фальшивкой
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
16:46 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде открыт сезон фонтанов

В Волгограде открыт сезон фонтанов — с приходом жары заработал 21 волгоградский фонтан.

Источник: РИАЦ

Как сообщает пресс-служба администрации города, функционировать они будут по специальному ежедневному графику с остановкой на профилактику.

Так, в Центральном районе для горожан и гостей города заработали фонтаны у НЭТа, в сквере Симбирцева, около Центробанка, на проспекте им. Ленина возле политехнического университета и «Детский хоровод» на Привокзальной площади. График работы у фонтанов одинаковый: они будут работать с 07:30 до 22:00, прерываясь с 12:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00.

Первым в Ворошиловском районе открылся пешеходный фонтан в сквере у Казанского собора. В ближайшее время в районе запустят в работу также фонтаны в сквере Саши Филиппова, на пл. Советской и ул. Академической. Все они будут работать с 10:00 до 22:00, с перерывом с 13.00 до 16.00.

В Советском районе фонтаны у ДК Петрова и в парке на Тулака также будут работать по единому графику — с 11:00 до 12:00 и с 18:00 до 19:00, в выходные и праздничные дни они будут завершать работу на час позже — в 20:00.

Часть фонтанов в городе работает без перерывов, как, например, в Красноармейском районе. Их график работы — с 09:00 до 22:00. Некоторые из фонтанов в течение дня отключаются на короткое время для профилактики оборудования. Так, фонтаны на бульварной зоне по ул. Кирова и на площади перед МУК «Авангард» в Кировском районе работают с 7.00 до 20.00, прерываясь лишь с 11:00 до 12:00.

В Дзержинском районе открывшийся накануне светодинамический фонтан в парке «Семейный» будет работать с 06:00 до 21:00. Напомним, обновление парковой территории на улице 8-й Воздушной Армии стало возможным благодаря победе Дзержинского района в городском конкурсе «Лучший парк», в рамках которого зеленая зона получила 10 миллионов рублей на благоустройство.

— Территории возле фонтанов традиционно являются излюбленными местами отдыха для жителей и гостей города. В предсезонье на данных гидротехнических объектах были проведены ремонтные и пусконаладочные работы. Специалисты районных коммунальных служб проверили состояние инженерных систем, привели в порядок фонтанные чаши, а также благоустроили прилегающие территории, — пояснили в мэрии.

Добавим, что в Волгограде готовится к открытию еще один плоскостной фонтан, расположенный в Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана. 77 струй из чаши фонтана будут подниматься на высоту до восьми метров, создавая эффект волны. По вечерам у фонтана можно будет наблюдать светодинамическое шоу. В ближайшее время водному сооружению предстоит первый тестовый запуск.

Все новости региона
На Мамаевом кургане стартовала «Вахта памяти-2018» (Фото)
Подсчитаны расходы на выполнение нового майского указа Путина
Что будет с рублем после майских праздников
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
Писатель помог сыну с эссе по своей книге, но тот получил тройку
Как ошибки в документах портят жизнь
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
Подтвердился второй зарубежный визит Ким Чен Ына
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Встречай, РФПЛ! Все, что нужно знать о новичках Премьер-Лиги В ФНЛ определилась первая четверка
Авто
Новый недорогой кроссовер Volkswagen: тиражи будут огромными В марте этого года на Пекинском автосалоне был представлен концепт-кроссовер Volkswagen Powerful Family SUV: теперь стало известно, что его серийная версия будет называться Tharu
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь