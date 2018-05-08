В Волгограде открыт сезон фонтанов

Источник: РИАЦ

Как сообщает пресс-служба администрации города, функционировать они будут по специальному ежедневному графику с остановкой на профилактику.

Так, в Центральном районе для горожан и гостей города заработали фонтаны у НЭТа, в сквере Симбирцева, около Центробанка, на проспекте им. Ленина возле политехнического университета и «Детский хоровод» на Привокзальной площади. График работы у фонтанов одинаковый: они будут работать с 07:30 до 22:00, прерываясь с 12:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00.

Первым в Ворошиловском районе открылся пешеходный фонтан в сквере у Казанского собора. В ближайшее время в районе запустят в работу также фонтаны в сквере Саши Филиппова, на пл. Советской и ул. Академической. Все они будут работать с 10:00 до 22:00, с перерывом с 13.00 до 16.00.

В Советском районе фонтаны у ДК Петрова и в парке на Тулака также будут работать по единому графику — с 11:00 до 12:00 и с 18:00 до 19:00, в выходные и праздничные дни они будут завершать работу на час позже — в 20:00.

Часть фонтанов в городе работает без перерывов, как, например, в Красноармейском районе. Их график работы — с 09:00 до 22:00. Некоторые из фонтанов в течение дня отключаются на короткое время для профилактики оборудования. Так, фонтаны на бульварной зоне по ул. Кирова и на площади перед МУК «Авангард» в Кировском районе работают с 7.00 до 20.00, прерываясь лишь с 11:00 до 12:00.

В Дзержинском районе открывшийся накануне светодинамический фонтан в парке «Семейный» будет работать с 06:00 до 21:00. Напомним, обновление парковой территории на улице 8-й Воздушной Армии стало возможным благодаря победе Дзержинского района в городском конкурсе «Лучший парк», в рамках которого зеленая зона получила 10 миллионов рублей на благоустройство.

— Территории возле фонтанов традиционно являются излюбленными местами отдыха для жителей и гостей города. В предсезонье на данных гидротехнических объектах были проведены ремонтные и пусконаладочные работы. Специалисты районных коммунальных служб проверили состояние инженерных систем, привели в порядок фонтанные чаши, а также благоустроили прилегающие территории, — пояснили в мэрии.