ТЦ «Дюна» в Дзержинске Нижегородской области закрыт за несоблюдение требований противопожарного режима.

По данным регионального УФССП РФ, прокурор направил в суд иск к пяти собственникам торгового центра «Дюны», находящегося в их управлении, об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности. Суд принял решение о временной приостановке эксплуатации здания.

Судебный пристав-исполнитель, возбудив исполнительные производства, отправился по месту нахождения объекта, где вручил представителю одного из собственников торгового центра постановление о возбуждении исполнительного производства. Сотрудник службы судебных приставов на месте опечатал все входные двери торгового центра, предупредив собственника об административной и уголовной ответственности в случае возобновления деятельности здания.

Прежде сообщалось, что два ТЦ в Шахунье Нижегородской области закрыты из-за нарушения требований пожарной безопасности.