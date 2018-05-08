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17:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

ТЦ «Дюна» в Дзержинске Нижегородской области закрыт за несоблюдение требований противопожарного режима

ТЦ «Дюна» в Дзержинске Нижегородской области закрыт за несоблюдение требований противопожарного режима.

По данным регионального УФССП РФ, прокурор направил в суд иск к пяти собственникам торгового центра «Дюны», находящегося в их управлении, об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности. Суд принял решение о временной приостановке эксплуатации здания.

Судебный пристав-исполнитель, возбудив исполнительные производства, отправился по месту нахождения объекта, где вручил представителю одного из собственников торгового центра постановление о возбуждении исполнительного производства. Сотрудник службы судебных приставов на месте опечатал все входные двери торгового центра, предупредив собственника об административной и уголовной ответственности в случае возобновления деятельности здания.

Прежде сообщалось, что два ТЦ в Шахунье Нижегородской области закрыты из-за нарушения требований пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске были закрыты ТЦ «Союз» и «Скала», сообщалось также о закрытии в Нижнем Новгороде торговых центров «Шайба», «Рио» и «Звезда». ТЦ «Рио» в Нижнем Новгороде и ТЦ «Зеркало» на Бору уже открыли.

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