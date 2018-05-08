ТЦ «Дюна» в Дзержинске Нижегородской области закрыт за несоблюдение требований противопожарного режима
ТЦ «Дюна» в Дзержинске Нижегородской области закрыт за несоблюдение требований противопожарного режима.
ТЦ «Дюна» в Дзержинске Нижегородской области закрыт за несоблюдение требований противопожарного режима.
По данным регионального УФССП РФ, прокурор направил в суд иск к пяти собственникам торгового центра «Дюны», находящегося в их управлении, об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности. Суд принял решение о временной приостановке эксплуатации здания.
Судебный
Прежде сообщалось, что два ТЦ в Шахунье Нижегородской области закрыты
Ранее сообщалось, что в Дзержинске были закрыты ТЦ «Союз» и «Скала», сообщалось также о закрытии в Нижнем Новгороде торговых центров «Шайба», «Рио» и «Звезда». ТЦ «Рио» в Нижнем Новгороде и ТЦ «Зеркало» на Бору уже открыли.