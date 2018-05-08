Витебский ювелир подарил музею Великой Отечественной войны серебряный танк с бриллиантами

Крохотный танк — в 72 раза меньше реального ИС-2 — Андрей делал 785 дней. Уникальность изделия в том, что это полностью ручная работа. Ювелир не использовал ни литье, ни 3D-моделирование, ни какие-то иные технологии. На танк ушло 208 граммов серебра и два бриллианта. Эта миниатюра — абсолютная копия настоящего танка. Чтобы сохранить все пропорции, Андрей рулеткой и штангенциркулем измерил танк, установленный на постаменте в Городке.