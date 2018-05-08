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17:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Витебский ювелир подарил музею Великой Отечественной войны серебряный танк с бриллиантами

В дар витебскому краеведческому музею мастер планирует передать ювелирный самолет.

Источник: Комсомольская правда

Уникальная работа витебского ювелира Андрея Жизневского — серебряный танк с бриллиантами — вскоре можно будет увидеть в музее Великой Отечественной войны. Накануне Дня Победы мастер передал танк в дар музею.

Крохотный танк — в 72 раза меньше реального ИС-2 — Андрей делал 785 дней. Уникальность изделия в том, что это полностью ручная работа. Ювелир не использовал ни литье, ни 3D-моделирование, ни какие-то иные технологии. На танк ушло 208 граммов серебра и два бриллианта. Эта миниатюра — абсолютная копия настоящего танка. Чтобы сохранить все пропорции, Андрей рулеткой и штангенциркулем измерил танк, установленный на постаменте в Городке.

Я решил, что танк должен находиться в самом большом в Европе музее, посвященном Великой Отечественной. А в Витебский областной краеведческий музей планирую передать другую миниатюру — самолет У-2. Он тоже сделан из серебра с бриллиантами.
Андрей Жизневский
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