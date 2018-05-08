Витебский ювелир подарил музею Великой Отечественной войны серебряный танк с бриллиантами
В дар витебскому краеведческому музею мастер планирует передать ювелирный самолет.
В дар витебскому краеведческому музею мастер планирует передать ювелирный самолет.
Уникальная работа витебского ювелира Андрея Жизневского — серебряный танк с бриллиантами — вскоре можно будет увидеть в музее Великой Отечественной войны. Накануне Дня Победы мастер передал танк в дар музею.
Крохотный танк — в 72 раза меньше реального ИС-2 — Андрей делал 785 дней. Уникальность изделия в том, что это полностью ручная работа. Ювелир не использовал ни литье, ни 3D-моделирование, ни
Я решил, что танк должен находиться в самом большом в Европе музее, посвященном Великой Отечественной. А в Витебский областной краеведческий музей планирую передать другую миниатюру — самолет У-2. Он тоже сделан из серебра с бриллиантами.