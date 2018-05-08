Кондитер из Кореи создает очень реалистичные цветочные торты (фото)
Такие десерты даже жалко есть.
Такие десерты даже жалко есть.
В последнее время все больше поваров и кондитеров уделяют особое внимание внешнему виду блюд — они должны быть не просто вкусными, но еще и красивыми. И порой любовь к прекрасному настолько сильна, что еда превращается в настоящее произведение искусства.
Как, например, в случае с сеульским
Кондитер из Южной Кореи уже более пяти лет создает удивительные торты, пирожные и капкейки, украшая их реалистичными цветами из масляного крема. Только взгляните на эти красочные съедобные букеты.