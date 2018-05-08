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17:39 (мск), источник: Pro Город Самара

Улицу Дачную в Самаре обновят в 2019 году

Там планируется сделать 4 полосы для движения и обустроить тротуары.

Источник: РИА "Новости"

Власти Самары намерены кардинально преобразить улицу Дачную. Там будет проведен не просто ремонт, а фактически строительство новой дороги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«В местном бюджете предусмотрены средства на завершение корректировки проекта строительства улицы Дачной на участке от Московского шоссе до улицы Пензенской. По окончании этого вида работ предстоит процедура государственной экспертизы, после чего в 2019 году планируется старт строительства. Для более оперативной реализации таких мероприятий в настоящее время рассматривается возможность включения участка в перечень для обновления в следующем сезоне в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», — рассказала руководитель департамента градостроительства Елена Бондаренко.

По ее словам, на улице Дачной планируется устройство четырех полос для движения транспорта, ширина каждой из которых составит 3,5 м, а также обустройство тротуаров и других необходимых для комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов элементов.

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