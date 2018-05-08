Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пентагон в ярости: Москва «быкует» в Черном море
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Ксения Собчак жалеет, что уделяла мало времени сыну
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
Папа римский с голубем мира: лучшие мемы о гостях Met Gala
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Пентагон в ярости: Москва «быкует» в Черном море
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Олег Газманов кардинально сменил имидж
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
Собачница, избившая 3-летнего ребенка ногами, наказана - СМИ
Поединки Федора Емельяненко назвали фальшивкой
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
16:51 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Митинг у бронепоезда «Козьма Минин» прошел в Нижнем Новгороде 8 мая

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев и начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», депутат регионального парламента Анатолий Лесун приняли участие в торжественном митинге у бронепоезда «Козьма Минин» в Нижнем Новгороде 8 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба областного Заксобрания.

Источник: НИА-Нижний Новгород
Читайте также
Никитин встретится с ветеранами Великой Отечественной войны

Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел у мемориального комплекса «Бронепоезд «Козьма Минин». В мероприятии приняли участие депутат регионального парламента Владимир Паков, министр транспорта и автомобильных дорог области Вадим Власов, и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров, руководство, представители профсоюзных и ветеранских организаций ГЖД, железнодорожники — ветераны Великой Отечественной войны. Участники мероприятия возложили цветы к мемориальному комплексу.

«Каждое мероприятие, посвященное Дню Победы, несет в себе воспитательный характер. Забота о наших ветеранах — одна из приоритетных задач как руководства области и города, так и Горьковской железной дороги. Мы рассказываем о подвигах наших отцов подрастающему поколению. Они должны чтить память тех, кто жертвовал своей жизнью ради нашего будущего. ГЖД проводит большое количество мероприятий, где нижегородцы могут познакомиться с техникой военных времен, услышать гудок и попробовать полевую кухню», — отметил Евгений Лебедев.

Анатолий Лесун отметил, что митинг в память участвовавших в войне железнодорожников проводится традиционно. «Горьковские железнодорожники, как и все жители нашей великой страны, внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. На территории ГЖД за счет средств работников были созданы 12 бронепоездов, фрагмент одного из них — это “Козьма Минин”. Без вклада железнодорожников невозможно представить Победу», — сказал он.

Видео
«Праздничный концерт, посвященный Дню Победы»: Памяти героев. Трейлер

СПРАВКА

В октябре 1941 года из 11 железных дорог, которые связывали Москву с тылом, оставались работоспособными только четыре — Ярославская — ныне Свердловская, Московско-Рязанская, Казанская и Горьковская. Через Горький шел поток воинских эшелонов, а также поезда с эвакуированными и оборудованием промышленных предприятий. Со станции в годы войны отправили почти 100 тысяч первоклассных пушек, 10 тысяч минометов, 10 тысяч «катюш», полмиллиона грузовых машин и бронеавтомобилей.

Всего по железным дорогам с запада на восток были перевезены 2593 крупных промышленных предприятия, миллионы тонн материальных ценностей, зерна, продовольственных и других грузов. В тыл были эвакуированы 18 млн человек.

Все новости региона
Подсчитаны расходы на выполнение нового майского указа Путина
Что будет с рублем после майских праздников
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
Писатель помог сыну с эссе по своей книге, но тот получил тройку
Как ошибки в документах портят жизнь
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
Подтвердился второй зарубежный визит Ким Чен Ына
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Встречай, РФПЛ! Все, что нужно знать о новичках Премьер-Лиги В ФНЛ определилась первая четверка
Авто
Новый недорогой кроссовер Volkswagen: тиражи будут огромными В марте этого года на Пекинском автосалоне был представлен концепт-кроссовер Volkswagen Powerful Family SUV: теперь стало известно, что его серийная версия будет называться Tharu
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь