Митинг у бронепоезда «Козьма Минин» прошел в Нижнем Новгороде 8 мая

Источник: НИА-Нижний Новгород

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Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел у мемориального комплекса «Бронепоезд «Козьма Минин». В мероприятии приняли участие депутат регионального парламента Владимир Паков, министр транспорта и автомобильных дорог области Вадим Власов, и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров, руководство, представители профсоюзных и ветеранских организаций ГЖД, железнодорожники — ветераны Великой Отечественной войны. Участники мероприятия возложили цветы к мемориальному комплексу.

«Каждое мероприятие, посвященное Дню Победы, несет в себе воспитательный характер. Забота о наших ветеранах — одна из приоритетных задач как руководства области и города, так и Горьковской железной дороги. Мы рассказываем о подвигах наших отцов подрастающему поколению. Они должны чтить память тех, кто жертвовал своей жизнью ради нашего будущего. ГЖД проводит большое количество мероприятий, где нижегородцы могут познакомиться с техникой военных времен, услышать гудок и попробовать полевую кухню», — отметил Евгений Лебедев.

Анатолий Лесун отметил, что митинг в память участвовавших в войне железнодорожников проводится традиционно. «Горьковские железнодорожники, как и все жители нашей великой страны, внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. На территории ГЖД за счет средств работников были созданы 12 бронепоездов, фрагмент одного из них — это “Козьма Минин”. Без вклада железнодорожников невозможно представить Победу», — сказал он.

СПРАВКА

В октябре 1941 года из 11 железных дорог, которые связывали Москву с тылом, оставались работоспособными только четыре — Ярославская — ныне Свердловская, Московско-Рязанская, Казанская и Горьковская. Через Горький шел поток воинских эшелонов, а также поезда с эвакуированными и оборудованием промышленных предприятий. Со станции в годы войны отправили почти 100 тысяч первоклассных пушек, 10 тысяч минометов, 10 тысяч «катюш», полмиллиона грузовых машин и бронеавтомобилей.