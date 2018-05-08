Над ними смеются все: дорожники нанесли уличную разметку прямо на землю
Пользователи социальных сетей издеваются над халтурщиками, которые сработали по принципу «и так сойдет».
Пользователи социальных сетей издеваются над халтурщиками, которые сработали по принципу «и так сойдет».
КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. В Facebook в группе Chisinau.fail один из пользователей опубликовал сделанные им фото дорожной разметки на улице Мирча чел Бэтрын в кишиневском секторе Чеканы.
Особенность этой дорожной разметки в том, что она нанесена практически прямо на землю, потому что от бывшего асфальтового покрытия на этой улице осталась лишь пыль.
Более того, вкривь и вкось нанесенные линии разметки, которые пересекаются и перепутываются между собой, заставили пользователей предположить, что здесь работали не только безответственные и халатные, но и нетрезвые люди.