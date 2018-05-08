Над ними смеются все: дорожники нанесли уличную разметку прямо на землю

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. В Facebook в группе Chisinau.fail один из пользователей опубликовал сделанные им фото дорожной разметки на улице Мирча чел Бэтрын в кишиневском секторе Чеканы.

Особенность этой дорожной разметки в том, что она нанесена практически прямо на землю, потому что от бывшего асфальтового покрытия на этой улице осталась лишь пыль.

Более того, вкривь и вкось нанесенные линии разметки, которые пересекаются и перепутываются между собой, заставили пользователей предположить, что здесь работали не только безответственные и халатные, но и нетрезвые люди.