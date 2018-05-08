Владыки мира. Путин лишился лидерства в рейтинге самых влиятельных людей Forbes

Источник: AP 2018

Президент России 65-летний Владимир Путин впервые за пять лет не стал лидером рейтинга самых влиятельных людей мира Forbes, уступив первую строчку в списке председателю Китайской народной республики 64-летнему Си Цзиньпину.

Президент США 71-летний Дональд Трамп опустился в новом рейтинге, опубликованном во вторник, 8 мая, на сайте американского Forbes, со второго на третье место.

В первую пятерку самых влиятельных людей мира в 2018 году попали также канцлер Германии 63-летняя Ангела Меркель и самый богатый человек на планете, основатель Amazon.com 54-летний миллиардер Джефф Безос. Forbes объяснил первое место Си Цзиньпина тем фактом, что ему удалось в марте этого года добиться отмены конституционного запрета занимать должность главы Компартии Китая более одного срока и быть переизбранным руководителем страны.

Путину же удалось в четвертый раз стать президентом страны, победив на выборах с рекордным за постсоветское время результатом — 77% голосов. Президент России стал первым в рейтинге самых влиятельных людей мира Forbes в 2013 году, сместив тогда с первой строчки американского коллегу Барака Обаму.

Трамп, отмечает журнал, за время пребывания в Белом доме так и не смог избавиться от череды обвинений и скандалов и не в состоянии продвинуть свою повестку через Конгресс, несмотря на республиканское большинство.

Другой сооснователь Google, выходец из России 44-летний Сергей Брин, оказался на 35-й строчке рейтинга. Рейтинг самых влиятельный людей мира составляется на основе субъективного выбора американской редакции журнала. За критерии влиятельности берутся такие показатели, как количество населения, на которое оказывают влияние решения участника рейтинга, финансовые потоки, которыми участник рейтинга управляет как администратор, менеджер или владелец, и активность, с которой участник рейтинга пользуется своей властью.

Всего в новый рейтинг самых влиятельных людей мира Forbes вошли 75 человек — по одному на каждый 100 млн человек, населяющих планету (всего население Земли оценено в 7,5 млрд человек).

В рейтинг также вошли два представителя Индии (помимо премьер-министра, это основатель и глава нефтегазового гиганта Reliance Industries 61-летний миллиардер Мукеш Андани), два японца (премьер-министр Синдзо Абэ и глава Softbank, миллиардер Масайоши Сон), два мексиканца (миллиардер Карлос Слим и президент страны Энрике Пенья Ньето) и два француза, в том числе президент страны 40-летний Эммануэль Макрон (№ 12) и миллиардер Бернар Арно.

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В рейтинге 75 самых влиятельный людей мира оказалось всего пять женщин. Помимо Меркель, Мэй и Лагард, это глава General Motors Мэри Барра и руководитель Fidelity Investments Эбидгейл Джонсон. Самым молодым фигурантом списка стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, которому 32 года. Самым пожилым — глава CK Hutchison Holdings, самый богатый миллиардер Гонконга Ли Кашин — 89 лет.