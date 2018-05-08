Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Сын Владимира Преснякова растет копией папы
28-летняя россиянка до конца жизни останется в тюрьме Вьетнама
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
17:57 (мск), источник: Forbes

Владыки мира. Путин лишился лидерства в рейтинге самых влиятельных людей Forbes

Президент России занимал первую строчку четыре года подряд. На этот раз он уступил главе КНР Си Цзиньпину, но опередил президента США Дональда Трампа.

Источник: AP 2018

Президент России 65-летний Владимир Путин впервые за пять лет не стал лидером рейтинга самых влиятельных людей мира Forbes, уступив первую строчку в списке председателю Китайской народной республики 64-летнему Си Цзиньпину.

Президент США 71-летний Дональд Трамп опустился в новом рейтинге, опубликованном во вторник, 8 мая, на сайте американского Forbes, со второго на третье место.

В первую пятерку самых влиятельных людей мира в 2018 году попали также канцлер Германии 63-летняя Ангела Меркель и самый богатый человек на планете, основатель Amazon.com 54-летний миллиардер Джефф Безос. Forbes объяснил первое место Си Цзиньпина тем фактом, что ему удалось в марте этого года добиться отмены конституционного запрета занимать должность главы Компартии Китая более одного срока и быть переизбранным руководителем страны.

Путину же удалось в четвертый раз стать президентом страны, победив на выборах с рекордным за постсоветское время результатом — 77% голосов. Президент России стал первым в рейтинге самых влиятельных людей мира Forbes в 2013 году, сместив тогда с первой строчки американского коллегу Барака Обаму.

Трамп, отмечает журнал, за время пребывания в Белом доме так и не смог избавиться от череды обвинений и скандалов и не в состоянии продвинуть свою повестку через Конгресс, несмотря на республиканское большинство.

В заслугу Меркель ставится тот факт, что она сумела в четвертый раз стать канцлером Германии. В топ-10 рейтинга вошли, кроме того, Папа Римский Франциск (81 год), основатель Micrisoft миллиардер Билл Гейтс (62 года), наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (32 года), премьер-министр Индии Нарендра Моди (67 лет) и миллиардер, сооснователь Google Ларри Пейдж (45 лет).

Другой сооснователь Google, выходец из России 44-летний Сергей Брин, оказался на 35-й строчке рейтинга. Рейтинг самых влиятельный людей мира составляется на основе субъективного выбора американской редакции журнала. За критерии влиятельности берутся такие показатели, как количество населения, на которое оказывают влияние решения участника рейтинга, финансовые потоки, которыми участник рейтинга управляет как администратор, менеджер или владелец, и активность, с которой участник рейтинга пользуется своей властью.

Всего в новый рейтинг самых влиятельных людей мира Forbes вошли 75 человек — по одному на каждый 100 млн человек, населяющих планету (всего население Земли оценено в 7,5 млрд человек).
Читайте также
На вкус и цвет: самые высокооплачиваемые модели. Рейтинг Forbes — 2017

Более всего в списке оказалось граждан США — 40 человек. Среди них пять политиков, в том числе президент Дональд Трамп, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл (№ 11 в рейтинге), глава Верховного суда Джон Робертс (№ 63), вице-президент Майк Пенс (№ 67), генпрокурор Роберт Мюллер (№ 72). Одна — 62-летняя Кристин Лагард — возглавляет Международный валютный фонд. Остальные 34 фигуранта списка — миллиардеры и главы транснациональный корпораций. Среди них Марк Цукерберг (33 года, № 13 в рейтинге) и Уоррен Баффетт (87 лет, № 16), Тим Кук (57 лет, № 24) и Илон Маск (46 лет, № 25), Майкл Блумберг (76 лет, № 51) и Майкл Делл (56 лет, № 53).

В рейтинг также вошли два представителя Индии (помимо премьер-министра, это основатель и глава нефтегазового гиганта Reliance Industries 61-летний миллиардер Мукеш Андани), два японца (премьер-министр Синдзо Абэ и глава Softbank, миллиардер Масайоши Сон), два мексиканца (миллиардер Карлос Слим и президент страны Энрике Пенья Ньето) и два француза, в том числе президент страны 40-летний Эммануэль Макрон (№ 12) и миллиардер Бернар Арно.

Читайте также
Forbes впервые составил рейтинг криптовалютных миллиардеров

Остальные несколько стран представлены в рейтинге самых влиятельных людей мира по одному человеку. Среди них оказались в том числе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (№ 14 в рейтинге), духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи (№ 17), премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (№ 26), генеральный секретарь ООН португалец Антониу Гутерреш (№ 31), глава Евросоюза, люксембуржец Жан-Клод Юнкер (№ 33), руководитель Северной Кореи 34-летний Ким Чен Ын (№ 36), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (№ 48), президент Бразилии Мишел Темер (№ 50), президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (№ 54), премьер-министр Канады Джастин Трюдо (№ 57), президент Сирии Башар Асад (№ 62), глава ФИФА швейцарец Джанни Инфантино (№ 75).

В рейтинге 75 самых влиятельный людей мира оказалось всего пять женщин. Помимо Меркель, Мэй и Лагард, это глава General Motors Мэри Барра и руководитель Fidelity Investments Эбидгейл Джонсон. Самым молодым фигурантом списка стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, которому 32 года. Самым пожилым — глава CK Hutchison Holdings, самый богатый миллиардер Гонконга Ли Кашин — 89 лет.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий
Европейцы назвали Путина самым сильным мировым лидером
Во время загрузки произошла ошибка.
7 мая© Ньюстюб
 Хороший человек: почему Цукерберг готов сотрудничать с государством, а Дуров — нет
Выжатый лимон: как непрерывно двигаться вперед и успевать быть счастливой
Госдума утвердила Дмитрия Медведева премьер-министром
Фермер развесил по поселку баннеры к 9 Мая с изображением собаки
Что будет с рублем после майских праздников
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
Путин призвал Россию не замыкаться «как огурцы в бочке»
США ввели санкции против «Рособоронэкспорта»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Не ругайте Малкина! Почему его отказ от ЧМ — не предательство Россиянин сразу после вылета из Кубка Стэнли сказал, что не сможет присоединиться к сборной из-за травмы
Авто
Новый недорогой кроссовер Volkswagen: тиражи будут огромными В марте этого года на Пекинском автосалоне был представлен концепт-кроссовер Volkswagen Powerful Family SUV: теперь стало известно, что его серийная версия будет называться Tharu
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь