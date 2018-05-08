Владыки мира. Путин лишился лидерства в рейтинге самых влиятельных людей Forbes
Президент России занимал первую строчку четыре года подряд. На этот раз он уступил главе КНР Си Цзиньпину, но опередил президента США Дональда Трампа.
Президент России занимал первую строчку четыре года подряд. На этот раз он уступил главе КНР Си Цзиньпину, но опередил президента США Дональда Трампа.
Президент России 65-летний Владимир Путин впервые за пять лет не стал лидером рейтинга самых влиятельных людей мира Forbes, уступив первую строчку в списке председателю Китайской народной республики 64-летнему Си Цзиньпину.
Президент США 71-летний Дональд Трамп опустился в новом рейтинге, опубликованном во вторник, 8 мая, на сайте американского Forbes, со второго на третье место.
В первую пятерку самых влиятельных людей мира в 2018 году попали также канцлер Германии 63-летняя Ангела Меркель и самый богатый человек на планете, основатель Amazon.com 54-летний миллиардер Джефф Безос. Forbes объяснил первое место Си Цзиньпина тем фактом, что ему удалось в марте этого года добиться отмены конституционного запрета занимать должность главы Компартии Китая более одного срока и быть переизбранным руководителем страны.
Путину же удалось в четвертый раз стать президентом страны, победив на выборах с рекордным за постсоветское время результатом — 77% голосов. Президент России стал первым в рейтинге самых влиятельных людей мира Forbes в 2013 году, сместив тогда с первой строчки американского коллегу Барака Обаму.
Трамп, отмечает журнал, за время пребывания в Белом доме так и не смог избавиться от череды обвинений и скандалов и не в состоянии продвинуть свою повестку через Конгресс, несмотря на республиканское большинство.
В заслугу Меркель ставится тот факт, что она сумела в четвертый раз стать канцлером Германии. В топ-10 рейтинга вошли, кроме того, Папа Римский Франциск (81 год), основатель Micrisoft миллиардер Билл Гейтс (62 года), наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (32 года),
Другой сооснователь Google, выходец из России 44-летний Сергей Брин, оказался на 35-й строчке рейтинга. Рейтинг самых влиятельный людей мира составляется на основе субъективного выбора американской редакции журнала. За критерии влиятельности берутся такие показатели, как количество населения, на которое оказывают влияние решения участника рейтинга, финансовые потоки, которыми участник рейтинга управляет как администратор, менеджер или владелец, и активность, с которой участник рейтинга пользуется своей властью.
Более всего в списке оказалось граждан США — 40 человек. Среди них пять политиков, в том числе президент Дональд Трамп, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл (№ 11 в рейтинге), глава Верховного суда Джон Робертс (№ 63),
В рейтинг также вошли два представителя Индии (помимо
Остальные несколько стран представлены в рейтинге самых влиятельных людей мира по одному человеку. Среди них оказались в том числе
В рейтинге 75 самых влиятельный людей мира оказалось всего пять женщин. Помимо Меркель, Мэй и Лагард, это глава General Motors Мэри Барра и руководитель Fidelity Investments Эбидгейл Джонсон. Самым молодым фигурантом списка стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, которому 32 года. Самым пожилым — глава CK Hutchison Holdings, самый богатый миллиардер Гонконга Ли Кашин — 89 лет.