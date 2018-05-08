9 мая в Иркутске откроется полевой кинотеатр
На велосипедах, самокатах, гироскутерах и сегвеях нельзя. 9 мая в Иркутске к местам празднования 73-й годовщины Великой Победы запретят двигаться на этих видах транспорта. Чтобы избежать травм.
На велосипедах, самокатах, гироскутерах и сегвеях нельзя. 9 мая в Иркутске к местам празднования 73-й годовщины Великой Победы запретят двигаться на этих видах транспорта. Чтобы избежать травм.
Ограничат и автомобильное движение в центре города. Так, закроют улицу Желябова и Ленина — вокруг сквера Кирова и часть улицы Декабрьских Событий. Также с 8-ми утра до полудня дорожные полицейские не пропустят машины по Карла Маркса и через перекрёсток улиц Советской и Депутатской. Общественный транспорт будет курсировать до полуночи.
Впервые в Иркутске откроется полевой кинотеатр на острове Юность. В программе — документальные фильмы и анимация о войне. Кстати, погода завтра наладится — будет ясно, потеплеет до +15-ти градусов.