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17:11 (мск), источник: Вести Иркутск

9 мая в Иркутске откроется полевой кинотеатр

На велосипедах, самокатах, гироскутерах и сегвеях нельзя. 9 мая в Иркутске к местам празднования 73-й годовщины Великой Победы запретят двигаться на этих видах транспорта. Чтобы избежать травм.

Источник: Вести Иркутск

Ограничат и автомобильное движение в центре города. Так, закроют улицу Желябова и Ленина — вокруг сквера Кирова и часть улицы Декабрьских Событий. Также с 8-ми утра до полудня дорожные полицейские не пропустят машины по Карла Маркса и через перекрёсток улиц Советской и Депутатской. Общественный транспорт будет курсировать до полуночи.

Впервые в Иркутске откроется полевой кинотеатр на острове Юность. В программе — документальные фильмы и анимация о войне. Кстати, погода завтра наладится — будет ясно, потеплеет до +15-ти градусов.

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