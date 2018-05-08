9 мая в Иркутске откроется полевой кинотеатр

Ограничат и автомобильное движение в центре города. Так, закроют улицу Желябова и Ленина — вокруг сквера Кирова и часть улицы Декабрьских Событий. Также с 8-ми утра до полудня дорожные полицейские не пропустят машины по Карла Маркса и через перекрёсток улиц Советской и Депутатской. Общественный транспорт будет курсировать до полуночи.