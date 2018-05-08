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17:08 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Отключать свет планируют на нескольких улицах Ростова-на-Дону

Отключать электричество планируются на нескольких улицах Ростова-на-Дону.

Согласно информации из официальных источников, 10 мая с 9.00 до 16.00 света не будет в ряде домов в переулке Днепровском и на улице Ректорской, а также в школе № 10.

11 мая в это же время будет прекращено электроснабжение нескольких домов по улице Лелюшенко.

Сообщается, что отключения связаны с техобслуживанием оборудования на подстанциях.

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