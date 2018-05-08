Отключать свет планируют на нескольких улицах Ростова-на-Дону
Отключать электричество планируются на нескольких улицах
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Отключать электричество планируются на нескольких улицах
Согласно информации из официальных источников, 10 мая с 9.00 до 16.00 света не будет в ряде домов в переулке Днепровском и на улице Ректорской, а также в школе № 10.
11 мая в это же время будет прекращено электроснабжение нескольких домов по улице Лелюшенко.
Сообщается, что отключения связаны с техобслуживанием оборудования на подстанциях.