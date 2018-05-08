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17:02 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют заморозки в северных районах Нижегородской области в ночь на 9 мая

Синоптики прогнозируют заморозки в северных районах Нижегородской области в ночь на 9 мая 2018 года.

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Источник: НИА-Нижний Новгород

С 18:00 8 мая до 18:00 9 мая в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северной четверти 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6… +11°, по северу области прогнозируются заморозки до 0°. Днем воздух прогреется до +12… +17°. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

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