В Волгоградской области стартовала «Вахта Памяти»
В Волгограде накануне Дня Победы дали официальный старт новому сезону поисковых работ.
В Волгограде накануне Дня Победы дали официальный старт новому сезону поисковых работ.
Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, до октября 2018 года более полутора тысяч человек будут работать в поисковых экспедициях в Городищенском, Клетском, Котельниковском, Иловлинском, Октябрьском, Среднеахтубинском, Калачевском, Суровикинском и Чернышковском районах Волгоградской области.
После старта акции «Вахта Памяти» начинаются экспедиции на местах ожесточенных сражений. В прошлом году за время «Вахты Памяти» поисковики нашли и подняли останки 975 защитников Отечества. Основная часть из них перезахоронена на Россошинском
В этом году несколько поисковых отрядов Волгоградской области стали получателями президентских грантов. На эти деньги они закупили необходимое оборудование и проводят поисковые экспедиции. Итоги «Вахты Памяти» подведут в ноябре 2018 года.