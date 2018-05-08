В Волгоградской области стартовала «Вахта Памяти»

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, до октября 2018 года более полутора тысяч человек будут работать в поисковых экспедициях в Городищенском, Клетском, Котельниковском, Иловлинском, Октябрьском, Среднеахтубинском, Калачевском, Суровикинском и Чернышковском районах Волгоградской области.

После старта акции «Вахта Памяти» начинаются экспедиции на местах ожесточенных сражений. В прошлом году за время «Вахты Памяти» поисковики нашли и подняли останки 975 защитников Отечества. Основная часть из них перезахоронена на Россошинском военно-мемориальном кладбище. На сегодняшний день в регионе постоянно действуют 60 поисковых отрядов общей численностью более двух тысяч человек.