Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Воспитательница в качестве наказания заставила детей пить кипяток
12 способов сохранить порядок в детской
Папа римский с голубем мира: лучшие мемы о гостях Met Gala
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Папа римский с голубем мира: лучшие мемы о гостях Met Gala
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
17:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области стартовала «Вахта Памяти»

В Волгограде накануне Дня Победы дали официальный старт новому сезону поисковых работ.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, до октября 2018 года более полутора тысяч человек будут работать в поисковых экспедициях в Городищенском, Клетском, Котельниковском, Иловлинском, Октябрьском, Среднеахтубинском, Калачевском, Суровикинском и Чернышковском районах Волгоградской области.

После старта акции «Вахта Памяти» начинаются экспедиции на местах ожесточенных сражений. В прошлом году за время «Вахты Памяти» поисковики нашли и подняли останки 975 защитников Отечества. Основная часть из них перезахоронена на Россошинском военно-мемориальном кладбище. На сегодняшний день в регионе постоянно действуют 60 поисковых отрядов общей численностью более двух тысяч человек.

В этом году несколько поисковых отрядов Волгоградской области стали получателями президентских грантов. На эти деньги они закупили необходимое оборудование и проводят поисковые экспедиции. Итоги «Вахты Памяти» подведут в ноябре 2018 года.

Все новости региона
 Сибиряк, держащий дома медведицу: Она добрая, как собака
За первую неделю мая клещи покусали 239 москвичей
Госдума утвердила Дмитрия Медведева премьер-министром
Фермер развесил по поселку баннеры к 9 Мая с изображением собаки
Что будет с рублем после майских праздников
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
США ввели санкции против «Рособоронэкспорта»
Какими были советские рестораны и чем в них кормили
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Не ругайте Малкина! Почему его отказ от ЧМ — не предательство Россиянин сразу после вылета из Кубка Стэнли сказал, что не сможет присоединиться к сборной из-за травмы
Авто
Новый недорогой кроссовер Volkswagen: тиражи будут огромными В марте этого года на Пекинском автосалоне был представлен концепт-кроссовер Volkswagen Powerful Family SUV: теперь стало известно, что его серийная версия будет называться Tharu
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь