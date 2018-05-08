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17:32 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение по ряду улиц будут ограничивать по ночам в Ростове-на-Дону

Движение по ряду улиц планируется ограничивать по ночам в Ростове-на-Дону.

Как сообщает городской департамент автодорог, ограничения будут вводиться поэтапно с 28 мая по 1 октября и действовать с 22.00 до 6.00 на участках улиц Восточной, Катаева, Красноармейской, М. Горького, Петровской, Пушкинской, Социалистической, Серафимовича, Суворова, Текучева, Тельмана, Темерницкой, Черепахина, проспектов Буденновского, Ворошиловского, Кировского, Театрального и Чехова, а также переулков Журавлева, Крепостного, Нахичеванского, Островского, Соборного, Университетского.

Причина неудобств — нанесением дорожной разметки в рамках обустройства платных парковок.

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