Движение по ряду улиц будут ограничивать по ночам в Ростове-на-Дону

Как сообщает городской департамент автодорог, ограничения будут вводиться поэтапно с 28 мая по 1 октября и действовать с 22.00 до 6.00 на участках улиц Восточной, Катаева, Красноармейской, М. Горького, Петровской, Пушкинской, Социалистической, Серафимовича, Суворова, Текучева, Тельмана, Темерницкой, Черепахина, проспектов Буденновского, Ворошиловского, Кировского, Театрального и Чехова, а также переулков Журавлева, Крепостного, Нахичеванского, Островского, Соборного, Университетского.