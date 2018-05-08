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17:48 (мск), источник: РИА Крым

Потоп в Симферополе: машины плавают по утонувшим дорогам

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. Из-за обрушившегося на крымскую столицу ливня несколько площадей и ряд городских улиц оказались под водой. Об этом сообщают очевидцы.

Источник: Reuters

В частности, во вторник днем после получасового дождя подтопленными оказались площадь возле ЦУМа, улицы Пушкина, Героев Сталинграда, Гурзуфская, Кирова, Сергеева-Ценского и многие другие.

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В районе перекрестка Севастопольской и Кирова на дороге образовалась настоящая река — вода текла по проезжей части и тротуарам, движение транспорта было сильно затруднено. Также очевидцы запечатлели момент, когда дождевые потоки обильно текли со ступенек вниз.

Кроме того, сильным ветром повалило на машину дерево на улице Пушкина.

Ранее МЧС предупреждало о надвигающейся на Крым непогоде — синоптики прогнозировали, что непогода продолжится до среды включительно.

В центре Симферополя после дождя дерево упало на припаркованные автомобили.

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