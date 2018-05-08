Петербуржцев просят не заводить дома красноухих черепах
В Ленинградском зоопарке напомнили: мы в ответе за тех, кого приручили.
В Ленинградском зоопарке напомнили: мы в ответе за тех, кого приручили.
Завести дома питомца — всегда прекрасная идея. А вот выкинуть, наигравшись — уже не такая прекрасная. В Ленинградском зоопарке решили обратиться к горожанам: настолько тревожной стала ситуация.
— Участились случаи обращения горожан, желающих избавиться от надоевших питомцев — красноухих черепах, — рассказали в зоопарке.
По словам сотрудников зверинца, к ним обращаются по несколько раз в неделю с просьбой приютить черепашку. Но у зоопарка просто нет такой возможности.
— Зоопарк — это не приют и не зоомагазин, — обращаются сотрудника зоопарка к петербуржцам.
Среди питомцев зоопарка много тех, кто относится к редким исчезающим видам. Поэтому собирать всех животных, которые остались без крова, здесь просто не могут себе позволить — ведь они могут быть заразными. Да и места для них не хватит.
— Пожалуйста, несите ответственность за животных, которых вы заводите, — просят петербуржцев.
И напоминают: не ведитесь на уверения, что черепашка карликовая и останется крошечной. Карликовых черепах вообще не бывает. А взрослая особь вырастает до размеров 25 — 30 сантиметров.