Петербуржцев просят не заводить дома красноухих черепах

Источник: Комсомольская правда

Завести дома питомца — всегда прекрасная идея. А вот выкинуть, наигравшись — уже не такая прекрасная. В Ленинградском зоопарке решили обратиться к горожанам: настолько тревожной стала ситуация.

— Участились случаи обращения горожан, желающих избавиться от надоевших питомцев — красноухих черепах, — рассказали в зоопарке.

По словам сотрудников зверинца, к ним обращаются по несколько раз в неделю с просьбой приютить черепашку. Но у зоопарка просто нет такой возможности.

— Зоопарк — это не приют и не зоомагазин, — обращаются сотрудника зоопарка к петербуржцам.

Среди питомцев зоопарка много тех, кто относится к редким исчезающим видам. Поэтому собирать всех животных, которые остались без крова, здесь просто не могут себе позволить — ведь они могут быть заразными. Да и места для них не хватит.

— Пожалуйста, несите ответственность за животных, которых вы заводите, — просят петербуржцев.