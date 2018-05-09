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02:56 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Хабаровске проходит парад Победы (видеотрансляция)

В Хабаровске проходит парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: РИА "Новости"

Телеканал «Россия 24» ведет прямую трансляцию торжественного мероприятия.

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Напомним, что впервые Парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 года. Тогда им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал парад заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.

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