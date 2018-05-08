«Матери-328»: если бы сын был виновен, я сгорала бы от стыда

Источник: Sputnik.by

«Мы смотрели новости. Когда даже человек такого ранга лжет президенту в глаза, это убеждает в том, что до главы государства не доносят всю правду», — рассказала Sputnik инициатор голодовки Татьяна Каневская.

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По словам Сукало, голодовку продолжают 26 женщин и только по делам сыновей шестерых подавали жалобу. Каневская отметила, что голодает 14 человек, жалобу в Верховный суд подавали по делам сыновей троих из них.

«И ни одна не была удовлетворена. Он или не владеет информацией, или преднамеренно дезинформирует Александра Григорьевича», — считает Каневская.

Матери не всегда могут позволить нанять адвоката, жалобы часто пишут заключенные. Жалоба по делу сына Татьяны сейчас находится в Генпрокуратуре.

«Матери наркоборонов, у которых нет денег не только на адвоката, но порой на передачу», — констатировала женщина.

«Равнодушие к частичке народа»

Двенадцатый день продолжается голодовка участниц движения «Матери-328». Группа объединила родственников заключенных, осужденных за наркопреступления. Участницы голодовки утверждают, что суды выносят суровые приговоры не только распространителям наркотических средств, но и потребителям, несмотря на то что прежде наркоконтроль утверждал, что продавцов нужно сажать, а потребителей — лечить.

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«Глава государства однозначно отметил, что послабления в отношении сбытчиков и распространителей наркотиков быть никакого не может. В отношении потребителей возможны какие-то послабления и снисхождения», — сказал во вторник председатель Верховного суда.

Лукашенко прежде также отмечал, что следует бороться не «с мелочовкой», а с поставщиками крупных объемов наркотических средств. Участницы движения полагают, что президент не знаком с ситуацией и просят личной встречи с главой государства.

«Жалко нам, что президент не может принять нас и показывает равнодушие к частичке народа», — сказала Каневская.

На минувшей неделе представители организации провели переговоры с главой Администрации президента Натальей Кочановой. Она отказала во встрече с президентом и пообещала, что сотрудники администрации доложат Лукашенко о ситуации. Также голодающие рассказали, что Кочанова пообещала дать ответ, на какой стадии находится проект изменений в закон о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

«Мы сидим шестые сутки после встречи Кочановой, хоть она с надрывом говорила — завтра же, третьего мая, получите ответ, я узнаю, где находится законопроект, постараюсь в кратчайшие сроки оповестить вас. Сегодня почтальон уже был. Завтра — выходной. Нас пытаются затравить. Мы не настолько сильны, как они, на нас не работают СМИ, а тем, кто о нас пишет, Кочанова сказала, она не доверяет», — рассказала Каневская.

Вода с медом

В Калинковичи, где голодают 13 матерей, полчаса назад приезжали медики. Они осматривают голодающих каждый день, меряют давление, уровень сахара, дают рекомендации, как не допустить наступления тяжелых последствий.

«Чувствуем себя как люди, которые 12 дней не видели еду. Употребляем мед с водой и пару капель лимона, чтобы продержаться. Слабость чувствуется, головокружение. Ходим гулять, но все меньше», — рассказала Татьяна.

За нее, призналась женщина, очень переживает муж, дети знают боевой характер матери и поддерживают. Сама Татьяна уверена в своей правоте.

«Если бы мой сын действительно был тем, кого из него сделали, я бы сгорала со стыда, но я знаю, что сын не виновен в том, в чем его обвиняют», — рассказала женщина.