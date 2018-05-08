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18:22 (мск), источник: Sputnik.by

«Матери-328»: если бы сын был виновен, я сгорала бы от стыда

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Председатель Верховного суда Валентин Сукало не донес до президента Александра Лукашенко полную информацию о ситуации вокруг дел, связанных с наркопреступлениями, считают участницы движения «Матери-328».

Источник: Sputnik.by

«Мы смотрели новости. Когда даже человек такого ранга лжет президенту в глаза, это убеждает в том, что до главы государства не доносят всю правду», — рассказала Sputnik инициатор голодовки Татьяна Каневская.

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По словам Сукало, голодовку продолжают 26 женщин и только по делам сыновей шестерых подавали жалобу. Каневская отметила, что голодает 14 человек, жалобу в Верховный суд подавали по делам сыновей троих из них.

«И ни одна не была удовлетворена. Он или не владеет информацией, или преднамеренно дезинформирует Александра Григорьевича», — считает Каневская.

Матери не всегда могут позволить нанять адвоката, жалобы часто пишут заключенные. Жалоба по делу сына Татьяны сейчас находится в Генпрокуратуре.

«Матери наркоборонов, у которых нет денег не только на адвоката, но порой на передачу», — констатировала женщина.

«Равнодушие к частичке народа»

Двенадцатый день продолжается голодовка участниц движения «Матери-328». Группа объединила родственников заключенных, осужденных за наркопреступления. Участницы голодовки утверждают, что суды выносят суровые приговоры не только распространителям наркотических средств, но и потребителям, несмотря на то что прежде наркоконтроль утверждал, что продавцов нужно сажать, а потребителей — лечить.

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«Глава государства однозначно отметил, что послабления в отношении сбытчиков и распространителей наркотиков быть никакого не может. В отношении потребителей возможны какие-то послабления и снисхождения», — сказал во вторник председатель Верховного суда.

Лукашенко прежде также отмечал, что следует бороться не «с мелочовкой», а с поставщиками крупных объемов наркотических средств. Участницы движения полагают, что президент не знаком с ситуацией и просят личной встречи с главой государства.

«Жалко нам, что президент не может принять нас и показывает равнодушие к частичке народа», — сказала Каневская.

На минувшей неделе представители организации провели переговоры с главой Администрации президента Натальей Кочановой. Она отказала во встрече с президентом и пообещала, что сотрудники администрации доложат Лукашенко о ситуации. Также голодающие рассказали, что Кочанова пообещала дать ответ, на какой стадии находится проект изменений в закон о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

«Мы сидим шестые сутки после встречи Кочановой, хоть она с надрывом говорила — завтра же, третьего мая, получите ответ, я узнаю, где находится законопроект, постараюсь в кратчайшие сроки оповестить вас. Сегодня почтальон уже был. Завтра — выходной. Нас пытаются затравить. Мы не настолько сильны, как они, на нас не работают СМИ, а тем, кто о нас пишет, Кочанова сказала, она не доверяет», — рассказала Каневская.

Вода с медом

В Калинковичи, где голодают 13 матерей, полчаса назад приезжали медики. Они осматривают голодающих каждый день, меряют давление, уровень сахара, дают рекомендации, как не допустить наступления тяжелых последствий.

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«Чувствуем себя как люди, которые 12 дней не видели еду. Употребляем мед с водой и пару капель лимона, чтобы продержаться. Слабость чувствуется, головокружение. Ходим гулять, но все меньше», — рассказала Татьяна.

За нее, призналась женщина, очень переживает муж, дети знают боевой характер матери и поддерживают. Сама Татьяна уверена в своей правоте.

«Если бы мой сын действительно был тем, кого из него сделали, я бы сгорала со стыда, но я знаю, что сын не виновен в том, в чем его обвиняют», — рассказала женщина.

Родственники заключенных утверждают, что голодовка будет продолжена, пока не будет удовлетворено хотя бы одно из требований. Среди них — встреча с президентом. Два других — создание комиссии по пересмотру дел заключенных и внесение изменений в законодательство в сфере незаконного оборота наркотических средств.

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