Узбекистан и Кыргызстан откроют новые КПП на границе

По данным пресс-службы, со 2 по 8 мая в кыргызском городе Джалал-Абаде состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций республик по вопросам делимитации и демаркации спорных участков границы.

Как уточняет пресс-служба, будет также продолжена работа по описанию оставшихся участков узбекско-кыргизской границы.