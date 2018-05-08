Узбекистан и Кыргызстан откроют новые КПП на границе
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Правительственные делегации Узбекистана и Кыргызстана обсудили открытие новых пропускных пунктов на границе между республиками.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Правительственные делегации Узбекистана и Кыргызстана обсудили открытие новых пропускных пунктов на границе между республиками.
По данным
«В целях создания благоприятных условий жителям приграничных районов двух стран стороны также рассмотрели вопросы открытия новых пограничных пропускных пунктов», — передает
Как уточняет
В прошлом году был достигнут прорыв в