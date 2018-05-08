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18:23 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан и Кыргызстан откроют новые КПП на границе

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Правительственные делегации Узбекистана и Кыргызстана обсудили открытие новых пропускных пунктов на границе между республиками.

Источник: Sputnik

По данным пресс-службы, со 2 по 8 мая в кыргызском городе Джалал-Абаде состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций республик по вопросам делимитации и демаркации спорных участков границы.

«В целях создания благоприятных условий жителям приграничных районов двух стран стороны также рассмотрели вопросы открытия новых пограничных пропускных пунктов», — передает пресс-служба МИД Узбекистана.

Как уточняет пресс-служба, будет также продолжена работа по описанию оставшихся участков узбекско-кыргизской границы.

В прошлом году был достигнут прорыв в узбекско-кыргызских отношениях — стороны подписали договор о госгранице, согласно которому в истории двух стран впервые описано около 85% линии госграницы. В октябре 2017 года документ вступил в силу.

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