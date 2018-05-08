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18:30 (мск), источник: Индикатор

Статью российских гомеопатов отозвали из научного журнала

Статью российских гомеопатов, среди которых был член-корреспондент РАН Олег Эпштейн, отозвали из международного научного журнала PLOS One. Изначально работа, в которой описываются принципы работы «релиз-активных» препаратов, была опубликована 9 мая 2014 года.

Комментарий редакции журнала приводится на сайте издания.

После публикации статьи у редакционной коллегии возникли сомнения в научной обоснованности содержащихся в работе выводов, а также в отсутствии конфликта интересов, о котором сами авторы не сообщают. После консультаций как с гомеопатами, так и со сторонними экспертами, редакция приняла решение отозвать работу. В редакционном комментарии отмечается, что пятеро из шести авторов не согласились с решением, а шестой не ответил.

В заявлении редакции поясняется, что в статье идет речь о разведении реагента до такой степени, что в используемых объемах не должно содержаться ни одной биохимически активной молекулы. Фактически, это описание принципа работы гомеопатических средств, хотя термин «гомеопатия» в сообщении не употребляется. Также в исходной статье утверждается, что «не существует патентов, разрабатываемых или уже поступивших на рынок продуктов, о которых необходимо объявить», что редакция называет «неточным», так как компания «Материа Медика», которой владеет Олег Эпштейн, собирается продавать разведенные по технологии «релиз-активности» антитела.

Еще одним недостатком редакция называет то, что в статье недостаточно подробно описана методология проведения работы, что вводило в заблуждение читателей и усложняло оценку исследования. Авторы предоставили дополнительную информацию на этот счет, но редакционную коллегию это не переубедило.

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