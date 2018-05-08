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22:57 (мск), источник: ТАСС

В Совфеде заявили, что пенсионный возраст женщин могут поднять до 60 лет, мужчин — до 65

По мнению сенатора Валерия Рязанского, повышение должно происходить в несколько этапов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказал мнение, что повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет и для мужчин до 63 или 65 лет обсуждалось на разных уровнях, все это необходимо просчитать не только с экономической точки зрения, а само повышение должно происходить постепенно, в несколько этапов.

Я могу предполагать из тех вариантов, которые попадались, что называется, в разработках. Они попадались в разных интерпретациях: и 60 лет — женщины, 65 лет — мужчины, и 63 года — мужчины, 60 лет — женщины. Все это требует просчетов.
Валерий Рязанский
глава комитета Совета Федерации по социальной политике
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По словам сенатора, нет сомнений, что пенсионный возраст будет повышаться, вопрос только в том, когда и каким образом это произойдет. «Понятно, что это должно проходить постепенно, все работающее население должно быть заблаговременно оповещено. Как это будет? За 10 лет, за 15 лет, либо принципиально те, кто работают в старой системе, останутся в ней, а вновь вступающие в полосу постоянной работы, будут вступать в отношения с государственной пенсионной системой на новых принципах», — предположил Рязанский.

Также, отметил он, требует проработки и обсуждения вопрос о том, будет ли развиваться система накопительных пенсий. Однако пока, по словам главы социального комитета Совфеда, сроки вступления в силу решения о повышении пенсионного возраста не назывались.

Кроме того, как напомнил парламентарий, в настоящее время действует стратегия развития пенсионной системы до 2030 года, утвержденная правительством, в которую понадобится внести изменения. «В ней повышения пенсионного возраста не было. Это надо будет делать», — сказал сенатор во вторник ТАСС.

Понятные требования

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По словам сенатора, прежде чем принимать решения об увеличении пенсионного возраста, необходимо просчитать не только экономические аспекты, но и не менее важные социально-экономические вопросы. Рязанский отметил, что задача в вопросе повышения возраста выхода на пенсию сводится не только к выполнению функции выравнивания бюджетных процессов внутри пенсионного фонда или бюджета страны, который помогает средствами. По его словам, система должна удовлетворять нескольким понятным требованиям.

«Первое требование — это требование экономического характера: выравнивание возможностей пенсионный системы с тем, чтобы можно было платить пенсию всему контингенту пенсионеров, который у нас есть, тем более что он увеличивается», — сказал глава комитета СФ.

Второе, с точки зрения сенатора, — нельзя увеличивать пенсионный возраст до такого уровня, чтобы «пошла вверх кривая инвалидизации» населения. «Это будет другая крайность, и государство будет тратить значительно больше денег на содержание людей, которые получат инвалидность», — отметил Рязанский.

Кроме того, продолжил он, должна соблюдаться золотая середина обязательности и личной заинтересованности человека дольше работать, чтобы система возможного выхода на пенсию была гибкой в каком-то возрастном диапазоне.
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«Чтобы каждый для себя решал: уйдя в 60 лет, он получит одну пенсию, в 63 года — другую, а в 65 лет — третью. Это должно быть объективным выбором», — пояснил сенатор.

Он также подчеркнул, что необходимо соблюсти баланс трудовых ресурсов. «Не надо забывать, что молодое поколение будет “подпирать” старшее поколение. Мы и так сталкиваемся с проблемой трудоустройства молодежи. Здесь эта проблема может усугубиться», — сказал Рязанский.

«Принимать решение по повышению пенсионного возраста можно только тогда, когда на этот большой объем вопросов будут найдены ответы», — заключил он.

Во вторник при обсуждении вопроса об утверждении кандидатуры Дмитрия Медведева на должность премьер-министра он заявил, что предстоит принять решение об увеличении пенсионного возраста. При этом он предупредил, что такое решение будет взвешенным и аккуратным, кабмин подготовит предложения по развитию пенсионной системы в самое ближайшее время.

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