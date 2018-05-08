Прокуратура России проверит плакат к 9 Мая с фотографией собаки

По словам Аксюткина, ему позвонили из прокуратуры и спросили, кто и где вывесил плакат с самоедом. Глава Тисуля не уточнил, кто конкретно ему звонил.
До этого издание FlashSiberia писало, что плакаты в поселке развесил местный бизнесмен. «Дождь» выяснил, что его зовут Сергей Тарасов, он владелец компании ООО «Ресурс».
Самоед с плаката принадлежит ему. Сам Тарасов уехал на Чемпионат мира по хоккею, который проходит в Дании.
Аксюткин рассказал «Дождю, что написал жалобу на плакаты, так как считает их неуместными.
Был бы он в Тисуле, мы бы поговорили и что-то сдвинули бы с места.
Александр АксюткинМэр поселка Тисуль Кемеровской области
Местные власти говорили, что самовольно снять плакат к 9 Мая не могут, так как здания, на которых его вывесили, принадлежат бизнесмену.
На фронтах Великой Отечественной войны активно использовали собак. Только в начале войны на службу поступило до 40 тысяч питомцев, всего их было больше 70 тысяч. На фронт принимали разные виды овчарок, лаек, гончих, борзых, догов и многие другие породы. Собаки помогали санитарам и работали ездовыми, вывозя с поля боя раненых. Еще они доставляли на передовую еду и боеприпасы там, где не мог пройти обычный транспорт. Еще питомцы работали миноискателями, прокладывали телефонные провода, доставляли почту. А обвешанные взрывчаткой собаки выходили в поле и подрывали танки. В битве на Курской дуге только силами псов уничтожили 12 танков.
Одной из самых известных собак стала немецкая овчарка Джульбарс, которая служила в Красной Армии, за годы войны нашла больше 7 тысяч мин. Он помогал разминировать дворцы на Дунае, замки Праги и соборы Вены. Еще одна собака, шотландский колли Дик, разминировала до 12 тысяч мин и спасла от подрыва Павловский дворец под Ленинградом.