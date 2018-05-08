Прокуратура России проверит плакат к 9 Мая с фотографией собаки

По словам Аксюткина, ему позвонили из прокуратуры и спросили, кто и где вывесил плакат с самоедом. Глава Тисуля не уточнил, кто конкретно ему звонил.

До этого издание FlashSiberia писало, что плакаты в поселке развесил местный бизнесмен. «Дождь» выяснил, что его зовут Сергей Тарасов, он владелец компании ООО «Ресурс».

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Самоед с плаката принадлежит ему. Сам Тарасов уехал на Чемпионат мира по хоккею, который проходит в Дании.

Аксюткин рассказал «Дождю, что написал жалобу на плакаты, так как считает их неуместными.

Был бы он в Тисуле, мы бы поговорили и что-то сдвинули бы с места. Александр Аксюткин Мэр поселка Тисуль Кемеровской области

Местные власти говорили, что самовольно снять плакат к 9 Мая не могут, так как здания, на которых его вывесили, принадлежат бизнесмену.

На фронтах Великой Отечественной войны активно использовали собак. Только в начале войны на службу поступило до 40 тысяч питомцев, всего их было больше 70 тысяч. На фронт принимали разные виды овчарок, лаек, гончих, борзых, догов и многие другие породы. Собаки помогали санитарам и работали ездовыми, вывозя с поля боя раненых. Еще они доставляли на передовую еду и боеприпасы там, где не мог пройти обычный транспорт. Еще питомцы работали миноискателями, прокладывали телефонные провода, доставляли почту. А обвешанные взрывчаткой собаки выходили в поле и подрывали танки. В битве на Курской дуге только силами псов уничтожили 12 танков.