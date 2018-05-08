На Кубани в День победы пройдет более двух тысяч мероприятий

В Краснодаре основные праздничные мероприятия состоятся 9 мая на Театральной площади. В полдень здесь будет представлен видеопроект на светодиодном экране о героях войны «Стена памяти». А на 20:30 запланирован концерт «Помнит сердце, не забудет никогда!».

День Победы в Краснодаре — 2018. Расписание мероприятий.

В городе-герое Новороссийске во внутригородских районах города состоится акция «Солдатская каша», а в 20:30 на площади у Морского вокзала начнется литературно-хореографическая реконструкция «Вальс Победы».

В городе воинской славы Анапе вечером 9 мая на Театральной площади пройдет праздничное театрализованное представление «Бал Победы».

Источник: ЮГА.ру

В городе воинской славы Туапсе на Платановой аллее откроется выставка «Аллея памяти», а вечером состоится концерт на площади Октябрьской революции.

Библиотеки региона проведут презентации, книжно-иллюстративные выставки, литературно-музыкальные вечера, встречи поколений, акции поздравлений ветеранов, уличные акции и флешмобы.

Также ряд мероприятий, в том числе тематические выставки, проводят музеи. Среди них — выставки «Плакаты войны. На пути к Великой Победе» и «Кубань в годы Великой Отечественной войны» в краснодарском музее им. Е. Д. Фелицына, выставка «Путь к Победе» в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств, передвижные выставки «Кубань. Великая Отечественная война» и «Завоевать и уничтожить…(О злодеяниях фашистов на Кубани 1942 -1943 гг.)» в музеях и культурно-досуговых учреждениях края.