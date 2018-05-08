Журнал-феникс: закрытое издание возродится в преддверии векового юбилея

Источник: Sputnik

Коллектива редакции журнала обратился с просьбой к Министерству экономики Узбекистана с просьбой оказать помощь по сохранению старейшего издания.

«Благодаря вашей поддержке редакция добилась сохранения легендарного названия “Экономический вестник Узбекистана” — “O’zbekiston iqtisodiy axborotnomasi” и права на продолжение своей деятельности», — говорится в официальном сообщении на сайте журнала.