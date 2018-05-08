В Пятидорожном захоронили останки лётчиков ИЛ-2, погибших 73 года назад
В церемонии приняли участие родственники военных.
В церемонии приняли участие родственники военных.
Во вторник, 8 мая, захоронили лётчиков, погибших 19 марта 1945 года в районе посёлка Пятидорожного. Останки гвардии лейтенанта Петра Тарасова и гвардии старшины Василия Дмитриенко обнаружили поисковики во время экспедиции в 2017 году.
Самолёт нашли давно. Его растаскивали мародёры. Всего в этом районе было сбито пять самолётов. Мы долго определяли, какой именно экипаж нашли. Здесь шли активные бои и на земле, и в воздухе. ИЛ-2 был подбит, и пилот направил горящую машину на колонну вражеской техники, — рассказала руководитель поисковой организации «Память» Александра Савченко.
В церемонии захоронения останков приняли участие родственники погибших лётчиков. Поисковики нашли их в Московской области и
«У меня у самого на войне погибло три прадеда. Один захоронен в Венгрии, и я надеюсь съездить в ближайшее время туда. А место гибели двух других пока выяснить не удалось. Лётчики погибли,
Останки солдат похоронили в братской могиле на въезде в посёлок Пятидорожное. Лётчикам, которым на момент гибели в 1945 году было 27 и 24 года, установили памятник.
Фото: Андрей Вологодский, Калининград.Ru.