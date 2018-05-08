В Пятидорожном захоронили останки лётчиков ИЛ-2, погибших 73 года назад

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Во вторник, 8 мая, захоронили лётчиков, погибших 19 марта 1945 года в районе посёлка Пятидорожного. Останки гвардии лейтенанта Петра Тарасова и гвардии старшины Василия Дмитриенко обнаружили поисковики во время экспедиции в 2017 году.

Самолёт нашли давно. Его растаскивали мародёры. Всего в этом районе было сбито пять самолётов. Мы долго определяли, какой именно экипаж нашли. Здесь шли активные бои и на земле, и в воздухе. ИЛ-2 был подбит, и пилот направил горящую машину на колонну вражеской техники, — рассказала руководитель поисковой организации «Память» Александра Савченко.

В церемонии захоронения останков приняли участие родственники погибших лётчиков. Поисковики нашли их в Московской области и Карачаево-Черкесии. Родственники возложили цветы на место гибели самолёта и рассказали, что примут участие в шествии «Бессмертного полка».

«У меня у самого на войне погибло три прадеда. Один захоронен в Венгрии, и я надеюсь съездить в ближайшее время туда. А место гибели двух других пока выяснить не удалось. Лётчики погибли, чуть-чуть не дойдя до Победы. Практически год потратили на то, чтобы определить, кто эти ребята. Огромное спасибо поисковикам. Всё у нас получилось благодаря им. Сложно переоценить эмоции родственников, которым сообщили о том, что нашли их прадедов и дедов», — сказал губернатор Антон Алиханов.

Останки солдат похоронили в братской могиле на въезде в посёлок Пятидорожное. Лётчикам, которым на момент гибели в 1945 году было 27 и 24 года, установили памятник.