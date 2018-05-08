Единственная в Казахстане девушка-летчик управляет истребителем
АСТАНА, 8 мая — Sputnik. В казахстанской армии недавно появилась старший летчик «в юбке» — единственная в стране
АСТАНА, 8 мая — Sputnik. В казахстанской армии недавно появилась старший летчик «в юбке» — единственная в стране
Первый самостоятельный полет на военном самолете 23-летняя Ардана совершила в учебном авиационном центре в Балхаше. В ее личной копилке уже более 400 летных часов, сообщает телеканал 24 kz.
Ардана Ботай рассказала, почему выбирает военные самолеты. Летать на истребителях — мечта детства, к которой девушка идет с 16 лет.
«В школьное время я окончила государственный Авиационный центр, где получила необходимые навыки и налетала 40 часов. После этого отлетала в Академии гражданской авиации. Была призвана в Национальную гвардию, где летала на АН-26», — поделилась пройденным к военной авиации путем старший летчик в/ч 53898 Минобороны Казахстана Ардана Ботай.
У военных летчиков свои «законы» — они не любят цифру «13», не поднимаются в воздух в новой форме, а перед полетом им положена реактивная норма: фрукты, соки и шоколад.
Однако Ардана гармонично вписалась в мужское летное братство.
«У этой девушки есть все свойства, чтобы стать летчиком. Это,
Первый самостоятельный полет на