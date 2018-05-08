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21:39 (мск), источник: Sputniknews.kz

Единственная в Казахстане девушка-летчик управляет истребителем

АСТАНА, 8 мая — Sputnik. В казахстанской армии недавно появилась старший летчик «в юбке» — единственная в стране девушка-летчик Ардана Ботай запросто управляет истребителем и мечтает стать космонавтом.

Источник: Sputniknews.kz
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Первый самостоятельный полет на военном самолете 23-летняя Ардана совершила в учебном авиационном центре в Балхаше. В ее личной копилке уже более 400 летных часов, сообщает телеканал 24 kz.

Ардана Ботай рассказала, почему выбирает военные самолеты. Летать на истребителях — мечта детства, к которой девушка идет с 16 лет.

«В школьное время я окончила государственный Авиационный центр, где получила необходимые навыки и налетала 40 часов. После этого отлетала в Академии гражданской авиации. Была призвана в Национальную гвардию, где летала на АН-26», — поделилась пройденным к военной авиации путем старший летчик в/ч 53898 Минобороны Казахстана Ардана Ботай.

У военных летчиков свои «законы» — они не любят цифру «13», не поднимаются в воздух в новой форме, а перед полетом им положена реактивная норма: фрукты, соки и шоколад.

Однако Ардана гармонично вписалась в мужское летное братство.

«У этой девушки есть все свойства, чтобы стать летчиком. Это, во-первых, ее характер, упорство. Учитывая ее характер, я думаю, не за горами тот момент, когда Ардана доберется и до космоса», — говорит командир части Тимур Еспагамбетов.

Первый самостоятельный полет на учебно-боевом самолете Л-39 лейтенант Ботай совершила в апреле этого года. С поставленной задачей молодой летчик справилась на отлично.

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