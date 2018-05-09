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08:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области бомбардировщики Су-34 отработали бомбометания

Бомбардировщики Су-34 отработали бомбометания в дневных и ночных условиях в Воронежской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) в понедельник, 7 мая. Удары по наземным целям наносились с высот от 500 до 1,1 тыс. м.

Источник: пресс-служба Западного военного округа

Перелет по специальному маршруту совершили десять экипажей. Во время отработки летчикам пришлось уходить от средств радиолокационного обнаружения. Военные выполнили бомбометания по нефтеперегонному заводу и автоцистернам условного противника.

Перед пилотами стояла задача отработать бомбометания с применением комплекса радиоэлектронного подавления «Хибины» нового поколения. Именно эта система позволила преодолеть противовоздушную оборону условного противника.

— Применяя навесные комплексы радиоэлектронного подавления, пилоты создали ложные цели для наземных средств ПВО и скрыли свое реальное нахождение в воздушном пространстве, — сообщили в пресс-службе ЗВО.

В отработке также приняли участие военнослужащие инженерно-технического состава бомбардировочного авиационного полка ЗВО.

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