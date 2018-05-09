В Воронежской области бомбардировщики Су-34 отработали бомбометания

Бомбардировщики Су-34 отработали бомбометания в дневных и ночных условиях в Воронежской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) в понедельник, 7 мая. Удары по наземным целям наносились с высот от 500 до 1,1 тыс. м.