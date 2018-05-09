В Воронежской области бомбардировщики Су-34 отработали бомбометания
Бомбардировщики Су-34 отработали бомбометания в дневных и ночных условиях в Воронежской области, сообщила
Бомбардировщики Су-34 отработали бомбометания в дневных и ночных условиях в Воронежской области, сообщила
Перелет по специальному маршруту совершили десять экипажей. Во время отработки летчикам пришлось уходить от средств радиолокационного обнаружения. Военные выполнили бомбометания по нефтеперегонному заводу и автоцистернам условного противника.
Перед пилотами стояла задача отработать бомбометания с применением комплекса радиоэлектронного подавления «Хибины» нового поколения. Именно эта система позволила преодолеть противовоздушную оборону условного противника.
— Применяя навесные комплексы радиоэлектронного подавления, пилоты создали ложные цели для наземных средств ПВО и скрыли свое реальное нахождение в воздушном пространстве, — сообщили в
В отработке также приняли участие военнослужащие