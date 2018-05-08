42 залпа: каким будет праздничный салют в Ташкенте на 9 мая

Источник: Podrobno.uz

«В общей сложности планируется дать 42 залпа с фейерверками. Вся техника и оборудование для запуска уже в полной готовности. Сам салют будет дан в 21:00 с площади “Навруз” в Национальном парке Узбекистана», — отметил в министерстве.

Проведение салюта предусмотрено Программой мероприятий, посвященных празднованию Дня Памяти и Почестей. В этом году в рамках празднования планируется организовать инсталляции, воссоздающие соответствующую обстановку и посвященные событиям и знаковым битвам Второй мировой войны, с музыкой и песнями тех лет, празднично накрытыми столами.