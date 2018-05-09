Салют-стрельбу устроили в хуторе Прорвенском на Кубани
Причем в странной команде оказался даже священник. Авторы видео сообщают, что стрельбу из автомата устроили якобы после того, как установили крест на местном храме.
Причем в странной команде оказался даже священник. Авторы видео сообщают, что стрельбу из автомата устроили якобы после того, как установили крест на местном храме.
И добавляют, что хотели бы получить разъяснения от РПЦ, действительно ли в таких случаях необходимо салютовать сразу из пяти автоматов. Или достаточно просто пистолетных выстрелов.