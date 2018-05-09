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10:09 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Салют-стрельбу устроили в хуторе Прорвенском на Кубани

Причем в странной команде оказался даже священник. Авторы видео сообщают, что стрельбу из автомата устроили якобы после того, как установили крест на местном храме.

И добавляют, что хотели бы получить разъяснения от РПЦ, действительно ли в таких случаях необходимо салютовать сразу из пяти автоматов. Или достаточно просто пистолетных выстрелов.

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