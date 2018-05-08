Видеофакт: выступление Alekseev в полуфинале «Евровидения»
Для «Евровидения» команда певца Алексеева подготовила необычный номер — с розой и «взрывом» из цветов.
Для «Евровидения» команда певца Алексеева подготовила необычный номер — с розой и «взрывом» из цветов.
Представитель Беларуси на «Евровидении-2018» Alekseev выступил в первом полуфинале популярного песенного конкурса со своей песней Forever. Запись выступления артиста уже доступна на YouTube.
Выступал Alekseev в полуфинале «Евровидения» между двумя фаворитками конкурса: представительницами Израиля и Эстонии. Чтобы номер запомнился зрителям, команда артиста подготовила необычный номер: с розой, «взрывом» из цветов и «израненной» спиной Алексеева.
В первые минуты после выступления номер представителя Беларуси на «Евровидении» оценивали скорее положительно: на YouTube поставили несколько сотен «лайков» и всего 80 «дизлайков».
Второй полуфинал «Евровидения» состоится 10 мая, грандиозный финал — 12 мая. Имена всех финалистов конкурса станут известны по итогам двух полуфиналов.