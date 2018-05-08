Видеофакт: выступление Alekseev в полуфинале «Евровидения»

Источник: Sputnik.by

Представитель Беларуси на «Евровидении-2018» Alekseev выступил в первом полуфинале популярного песенного конкурса со своей песней Forever. Запись выступления артиста уже доступна на YouTube.

Выступал Alekseev в полуфинале «Евровидения» между двумя фаворитками конкурса: представительницами Израиля и Эстонии. Чтобы номер запомнился зрителям, команда артиста подготовила необычный номер: с розой, «взрывом» из цветов и «израненной» спиной Алексеева.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ywy_y24v_ao?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первые минуты после выступления номер представителя Беларуси на «Евровидении» оценивали скорее положительно: на YouTube поставили несколько сотен «лайков» и всего 80 «дизлайков».