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8 мая, источник: Sputnik.by

Видеофакт: выступление Alekseev в полуфинале «Евровидения»

Для «Евровидения» команда певца Алексеева подготовила необычный номер — с розой и «взрывом» из цветов.

Источник: Sputnik.by

Представитель Беларуси на «Евровидении-2018» Alekseev выступил в первом полуфинале популярного песенного конкурса со своей песней Forever. Запись выступления артиста уже доступна на YouTube.

Выступал Alekseev в полуфинале «Евровидения» между двумя фаворитками конкурса: представительницами Израиля и Эстонии. Чтобы номер запомнился зрителям, команда артиста подготовила необычный номер: с розой, «взрывом» из цветов и «израненной» спиной Алексеева.

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В первые минуты после выступления номер представителя Беларуси на «Евровидении» оценивали скорее положительно: на YouTube поставили несколько сотен «лайков» и всего 80 «дизлайков».

Второй полуфинал «Евровидения» состоится 10 мая, грандиозный финал — 12 мая. Имена всех финалистов конкурса станут известны по итогам двух полуфиналов.

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