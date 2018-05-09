Беларусь не вошла в финал конкурса «Евровидение-2018»

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Первая десятка финалистов определилась сегодня в столице Португалии Лиссабоне, который принимает самое масштабное музыкальное шоу Европы.

Представитель Беларуси ALEKSEEV, исполнивший песню «Forever», не вошел в число обладателей путевки в финал конкурса 12 мая.

За симпатии европейской публики боролись 19 стран. В первом полуфинале могли голосовать страны-участницы, а также Португалия, Испания и Великобритания. Информация о том, как проголосовали страны, будет открыта после финала.

Вторая десятка финалистов станет известна 10 мая.

Автоматически попадают в финал представители организаторов конкурса — стран Большой пятерки — Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании, а также хозяйки нынешнего «Евровидения» Португалии.

Таким образом, в финале за символ конкурса — хрустальный микрофон будут бороться 26 артистов.

В 63-м конкурсе «Евровидение» участвуют 43 страны. Португалия проводит песенный форум впервые.

Право принять конкурс страна получила благодаря победе Сальвадора Собрала с песней «Amar pelos dois» («Любить за двоих») на португальском языке на «Евровидении» в Киеве в 2017 году. Сальвадор Собрал получил рекордное количество баллов за всю историю конкурса — 758.