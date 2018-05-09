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00:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Фрукты, которые убивают жителей Молдовы: На рынках смертельные пестициды зашкаливают, но и в супермаркетах их много — особенно в клубнике и черешне

Главный специалист в области безопасности пищевых продуктов рассказал «Комсомолке», где больше опасных веществ, разрушающих печень, почки и другие органы.

Источник: Комсомольская правда

В Румынии — «пестицидный» скандал. Один из покупателей в супермаркете опубликовал в Фэйсбуке фотографию пакета черешни. На его маркировке содержалось предупреждение о том, что черешня обработана токсичными веществами — имазалилом и тиабендазоном, поэтому кожуру употреблять нельзя. При этом, гендиректор румынского Агентства по защите прав потребителей Паул Ангел сказал, что законодательство ЕС запрещает использование имазалила и тиабендазона в сельском хозяйстве, потому что они крайне вредны для печени и почек.

В связи с тем, что на полках наших магазинов тоже достаточно импортных овощей и фруктов, при этом никаких предупреждений на маркировках мы не видим, «Комсомолка» узнавала в Национальном агентстве пищевой безопасности, что мы едим и как обезопасить себя от употребления фруктов и овощей, напичканных опасными веществами.

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Глава управления надзора в сфере торговли, дистрибуции и употребления пищевых продуктов Национального агентства пищевой безопасности Сержиу Сырги, во-первых, отметил, что-то, что в Румынии продается черешня, обработанная двумя опасными пестицидами, — еще не факт.

— Они взяли ее на лабораторный анализ. Я думаю, что, скорее всего, перепутали маркировки — на черешню наклеили маркировку от цитрусовых, которые так обрабатывают. Поэтому я бы не делал выводов, пока не придут результаты лабораторных исследований. Понимаете, поставщики Турции, Венгрии, Польши и других стран отлично понимают, что они продают свою продукцию в страны, у которых либо есть Соглашение о свободной торговле с ЕС, либо они являются членами других организаций, которые обязательно проводят анализы на содержание пестицидов. Не думаю, что они хотели погубить свой бизнес.

— Как проверятся импортная плодоовощная продукция, которая попадает на полки наших магазинов?

— При въезде в республику, на пограничных пунктах есть посты Агентства. Когда заходит груз, есть определенный регламент взятия анализа с партий груза. Проверяются показатели безопасности и, соответственно, выдается сертификат безопасности продукта, если он безопасен.

Есть и другие виды проверок. Например, приходит товар извне СНГ, допустим, из Марокко. Он поступает через какую-то европейскую страну. При попадании в европейское пространство, он обязательно проходит проверку. Если тест оказывается положительным на запрещенные к употреблению вещества или завышенную концентрацию пестицидов или гербицидов, об этом сразу оповещает международная система оповещения: такой-то лот, под таким-то названием и номером. Тогда мы сразу проверяем, поступило ли к нам что-то из этой партии. Если поступило, не пускаем его на таможне. Если вдруг часть этой партии уже попала в страну, тогда мы через эту систему оповещения, по сертификатам и накладным находим, где находится эта партия, и изымаем ее из торговли.

— Вы хотите сказать, что пестициды, содержащиеся в продукции, которую мы приобретаем в магазинах, есть, но они в пределах нормы?

— Конечно. Вы же понимаете, пестициды везде есть, но важно — в каких количествах. Есть допустимые нормы, они определяются минздравом. Имеются специальные справочники, которыми мы руководствуемся. Конечно, следим за этим!

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А когда кто-то говорит, что пошел на базар с дозиметром и нашел пестициды, то тут вопросы: насколько точно показывает прибор, знает ли этот человек, сколько пестицидов должно быть на определенный вес и так далее. Здесь нужны знания.

— Лучше же употреблять домашние фрукты и овощи?

— Не обязательно! Люди как раз часто продают опасную продукцию. Мы знаем, что после опрыскивания у каждого вида пестицида есть свой срок выхода из содержания фрукта. До истечения этого срока выхода токсичности продавать продукцию нельзя. А бабушка с дедушкой об этих сроках могут ничего не знать. Опрыскивали картошку, малину и так далее и понесли их на продажу.

Лучше всего самим выращивать и знать об этих нюансах. А то, что продается в магазинах, под надзором.

— Как правильно мыть фрукты, чтобы обезопасить себя?

— Горячей проточной водой. Это очень важно! Ведь кроме пестицидов и нитратов продукт может содержать много микрофлоры, бактерий, который накапливаются — все проходят, трогают, кашляют, оставляя инфекции, ротавирус и прочее.

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