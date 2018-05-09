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00:34 (мск), источник: Интерфакс

Десятки улиц Москвы закроют для автомобилей в День Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — В связи с проведением парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, а также акции «Бессмертный полк» в среду десятки улиц Москвы закроют для движения транспорта, сообщили «Интерфаксу» в Центре организации дорожного движения городского правительства.

Источник: Агентство «Москва»

Так, с 6:00 и до окончания мероприятия будет закрыт проезд по улице Нижние Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня и Баррикадная.

С 6:30 перекроют Садовое кольцо между Смоленской площадью и Садовой-Триумфальной улицей, Новый Арбат, Воздвиженку, Тверскую, Петровку от Страстного бульвара до Театрального проезда, Рахмановский переулок, Неглинную улицу, Никитский и Тверской бульвары, улицу Серафимовича, Большой Каменный и Большой Москворецкие мосты, Моховую улицу, Охотный ряд, Театральный проезд, Мясницкую улицу, Лубянский проезд, Старую и Новую площади.

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С 6:30 также будут перекрыты для движения транспорта Маросейка, Китайгородский проезд, Солянка, Устьинский проезд, Устьинская, Серебряническая, Подгорская и Болотная набережные, Болотная улица, Васильевский спуск, Москворецкая улица, а также Кремлевская, Москворецкая, Котельническая, Гончарная и Краснохолмские набережные.

Кроме того, в связи с проведением акции «Бессмертный полк» с 12:00 и до окончания мероприятия вечером для движения перекроют участок Ленинградского проспекта до станции метро «Динамо», 1-ю Тверскую-Ямскую, Тверскую и Моховую улицы, Театральный проезд, Кремлевскую и Москворецкую набережные, а также Большой Москворецкий мост.

Между тем, парковка в Москве 9 мая будет бесплатной.

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