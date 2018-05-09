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05:17 (мск), источник: ДЕЙТА

У приморских моряков, задержанных в ОАЭ, появился шанс

Переговоры о замене российских экипажей, арестованных в ОАЭ, начал владелец судов, сообщает DEITA. RU. Речь идет о танкере «Кристалл Ист» и судне «Каролина Винд». Их экипажи могут сменить иностранцы, что позволит российским морякам вернуться домой. По словам директора компании-судовладельца «Находка-Портбункер»…

Переговоры о замене российских экипажей, арестованных в ОАЭ, начал владелец судов, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о танкере «Кристалл Ист» и судне «Каролина Винд». Их экипажи могут сменить иностранцы, что позволит российским морякам вернуться домой.

По словам директора компании-судовладельца «Находка-Портбункер» Вячеслава Цоя, на данный момент необходимо найти 13 моряков на замену, однако решить эту проблему не так-то просто.

Напомним, в конце апреля экипаж танкера, состоящий из семи приморцев, подал сигнал SOS. У моряков ухудшилось состояние здоровья. Сейчас трое из них, по данным РГ, нуждаются в госпитализации. Суда «Кристалл Ист» и «Каролина Винд» арестовали в ОАЭ из-за долгов судовладельца «Газпромбанку».

Таисия Масина.

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