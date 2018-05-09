Британский писатель помог сыну с эссе по своему роману и получил тройку

Источник: РИА "Новости"

Сочинение необходимо было написать по книге «Невыносимая любовь». Дети должны были поделиться своим собственным мнением о произведении. Макьюэн, как автор романа, дал сыну несколько советов о том, что за мысли он вкладывал в произведение, пишет телеканал «360».

После того как школьные работы были проверены, писатель узнал, что его сын получил за сочинение тройку.