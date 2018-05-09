Мировой рекорд установил спортсмен из Владивостока

Здесь лучшие 116 спортсменов из 17 стран мира выясняли, чей хват сильнее. Среди них — и владивостокский спортсмен, армлифтер — Вячеслав Птицын, прошедший отборочный этап соревнований, по итогам которых формировались сборные команды.

Вячеслав представлял сборную России в категории до 80 килограммов в дисциплине Rolling Thunder. При своем весе в 77 килограммов, приморский спортсмен поднял снаряд весом 92 килограмма. Этим он установил мировой рекорд и завоевал «золото».

Отмечается, что Вячеслав Птицын уже дважды чемпион мира по данному виду спорта.