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05:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Мировой рекорд установил спортсмен из Владивостока

Чемпионат Мира по версии Armlifting Professional League (Профессиональной Лиги Армлифтинга) прошел в Санкт-Петербурге, сообщает DEITA. RU.

Здесь лучшие 116 спортсменов из 17 стран мира выясняли, чей хват сильнее. Среди них — и владивостокский спортсмен, армлифтер — Вячеслав Птицын, прошедший отборочный этап соревнований, по итогам которых формировались сборные команды.

Вячеслав представлял сборную России в категории до 80 килограммов в дисциплине Rolling Thunder. При своем весе в 77 килограммов, приморский спортсмен поднял снаряд весом 92 килограмма. Этим он установил мировой рекорд и завоевал «золото».

Отмечается, что Вячеслав Птицын уже дважды чемпион мира по данному виду спорта.

Таисия Масина.

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