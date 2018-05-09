Ремонт улицы Бестужева во Владивостоке начнется уже на этой неделе

Источник: VLADNEWS

Ремонт улицы Бестужева во Владивостоке в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» начнётся 10 мая. На объект зайдёт строительная техника и рабочие. Подрядчик выставит дорожные знаки, предупреждающие о ремонтных работах, а также ограждение и конусы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Ремонт начнётся с ремонта тротуара и демонтажа дорожных бортовых камней от ул. 1-й Морской до перекрёстка с улицей Адмирала Захарова. Проезжая часть будет сужена, возможны затруднения в дорожном движении, особенно в часы пик. Автомобилистам следует быть внимательными за рулём, соблюдать правила дорожного движения, выбирать оптимальный маршрут для движения и рассчитывать время нахождения в пути с учётом дорожных работ.