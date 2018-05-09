Вячеслав Шпорт поздравил с юбилеем ветерана ВОВ Анатолия Константинова

Сегодня, 9 мая, в Хабаровске празднует 95-летний юбилей почетный гражданин города, участник Великой Отечественной войны Анатолий Алексеевич Константинов. С этой знаменательной датой его с утра поздравил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который лично навестил ветерана, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Глава региона передал Анатолию Константинову приветственный адрес от президента РФ Владимира Путина, а также ценные подарки — часы с символикой Хабаровского края и телевизор. За чашкой чая они вместе вспомнили самые яркие моменты жизни юбиляра.

«Дорогой Анатолий Алексеевич! Примите поздравление нашего президента. От всей души рады, что вы вместе с нами сегодня отпразднуете не только почтенный юбилей, но и 73-ю годовщину со дня Великой Победы. Желаем вам крепкого здоровья и долголетия. Пусть ваш опыт еще долго служит во благо России», — пожелал ветерану Вячеслав Шпорт.

Анатолий Константинов живет в Хабаровске с 1924 года. Здесь он окончил среднюю школу, был призван в Красную Армию. Военную службу проходил в дивизионе торпедных катеров Северной Тихоокеанской флотилии.

В годы Великой Отечественной войны Анатолий Алексеевич защищал Москву, воевал под Сталинградом, на Украине, в Крыму, участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики, штурмовал укрепления врага в Восточной Пруссии, трижды был ранен. После демобилизации, вернулся в родной город, трудился на кафедре биохимии Хабаровского медицинского института, став профессором.