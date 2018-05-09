Вячеслав Шпорт поздравил с юбилеем ветерана ВОВ Анатолия Константинова
Почетному гражданину Хабаровска сегодня исполнилось 95 лет.
Почетному гражданину Хабаровска сегодня исполнилось 95 лет.
Сегодня, 9 мая, в Хабаровске празднует 95-летний юбилей почетный гражданин города, участник Великой Отечественной войны Анатолий Алексеевич Константинов. С этой знаменательной датой его с утра поздравил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который лично навестил ветерана, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Глава региона передал Анатолию Константинову приветственный адрес от президента РФ Владимира Путина, а также ценные подарки — часы с символикой Хабаровского края и телевизор. За чашкой чая они вместе вспомнили самые яркие моменты жизни юбиляра.
«Дорогой Анатолий Алексеевич! Примите поздравление нашего президента. От всей души рады, что вы вместе с нами сегодня отпразднуете не только почтенный юбилей, но и 73-ю годовщину со дня Великой Победы. Желаем вам крепкого здоровья и долголетия. Пусть ваш опыт еще долго служит во благо России», — пожелал ветерану Вячеслав Шпорт.
Анатолий Константинов живет в Хабаровске с 1924 года. Здесь он окончил среднюю школу, был призван в Красную Армию. Военную службу проходил в дивизионе торпедных катеров Северной Тихоокеанской флотилии.
За долгие годы научной деятельности им опубликовано более 180 работ, в том числе 5 монографий, 8 учебных пособий, 12
За ратные подвиги и доблестный труд Анатолий Константинов награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды и Почета, 14 медалями. Он является почетным гражданином Хабаровска.