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04:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске пройдет летний фестиваль ГТО

Бороться за золотые значки будут трудовые коллективы города.

Хабаровск готовится к летнему фестивалю ГТО. Попробовать свои силы и бороться за золотой значок будут трудовые коллективы, предприятия, организации и учреждения города.

Как сообщили в администрации Хабаровска, фестиваль пройдет 13 мая сразу на нескольких площадках — стадион «Юность», бассейн «Дельфин» и дворец баскетбола (адрес: улица Королева, 4).

В этот день судьи будут принимать нормативы по бегу на дистанцию в тридцать и шестьдесят метров, плаванию на дистанцию в пятьдесят метров, стрельбе из электронного оружия, подтягиванию, наклонам, отжиманиям, прыжкам в длину и метанию спортивного снаряда.

Как планируют в городском управлении по физической культуре и спорту в рамках летнего фестиваля ГТО в Хабаровске к сдаче нормативов комплекса подтянутся свыше восемнадцати тысяч жителей дальневосточной столицы.

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