В Хабаровске пройдет летний фестиваль ГТО

Хабаровск готовится к летнему фестивалю ГТО. Попробовать свои силы и бороться за золотой значок будут трудовые коллективы, предприятия, организации и учреждения города.

Как сообщили в администрации Хабаровска, фестиваль пройдет 13 мая сразу на нескольких площадках — стадион «Юность», бассейн «Дельфин» и дворец баскетбола (адрес: улица Королева, 4).

В этот день судьи будут принимать нормативы по бегу на дистанцию в тридцать и шестьдесят метров, плаванию на дистанцию в пятьдесят метров, стрельбе из электронного оружия, подтягиванию, наклонам, отжиманиям, прыжкам в длину и метанию спортивного снаряда.