Сегодня на остров Попова выйдет дополнительный рейс теплохода

Сегодня остров Попова и центр Владивостока свяжет дополнительный рейс теплохода. Такое решение принято в связи с праздничными мероприятиями, посвященными 73-й годовщине Великой Победы.

После завершения всех мероприятий жители острова Попова смогут вернуться домой. Дополнительный рейс теплоход «Москва» по маршруту о. Попова — Владивосток осуществит с отправлением в 20:00, обратный — в 23:30.

Это не единственное изменение графика на 9 мая. Переправа Владивосток — о. Попова в этот день будет работать по расписанию пятницы: время отправления теплохода «Москва» из Владивостока переносится с 19:00 на 17.30.