Дальневосточный художественный музей откроет двери ночью

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Хабаровского края, гости музея примут участие в интересных программах. Запланированы прикладные мастер-классы, оригинальные театральные сценарии, музыкальные и танцевальные номера, экскурсии в лунном свете по западноевропейскому искусству и выставке подлинников старинного оружия.

«Зрители увидят несколько шедевров из запасников, которые будут представлены в экспозиции впервые, а также смогут поучаствовать в интеллектуальной игре, посвящённой произведениям искусства авангардистов ХХ века на новой выставке из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Для посетителей музея приготовили настольные игры, викторины-конкурсы, квесты, творческие встречи, тематические фотозоны.

«Изюминкой этой ночи станет коллективное создание концептуального произведения искусства “Техноутопия” из отработавших свой срок гаджетов», — отмечается в пресс-релизе.