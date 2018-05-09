Дальневосточный художественный музей откроет двери ночью
Дальневосточный художественный музей откроет присоединится ко Всероссийской акции «Ночь музеев-2018». Посетить экспозиции можно будет вечером 19 мая.
Дальневосточный художественный музей откроет присоединится ко Всероссийской акции «Ночь музеев-2018». Посетить экспозиции можно будет вечером 19 мая.
Как сообщает
«Зрители увидят несколько шедевров из запасников, которые будут представлены в экспозиции впервые, а также смогут поучаствовать в интеллектуальной игре, посвящённой произведениям искусства авангардистов ХХ века на новой выставке из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
«Изюминкой этой ночи станет коллективное создание концептуального произведения искусства “Техноутопия” из отработавших свой срок гаджетов», — отмечается в
Ежегодно «Ночь музеев» проводится в разных городах России и Европы, собирая множество посетителей. В Дальневосточном художественном музее акция пройдёт уже в двенадцатый раз и будет посвящена двум темам: «Шедевры из запасников» и «Метаморфозы».