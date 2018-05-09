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04:59 (мск), источник: Восток Медиа

Дальневосточный художественный музей откроет двери ночью

Дальневосточный художественный музей откроет присоединится ко Всероссийской акции «Ночь музеев-2018». Посетить экспозиции можно будет вечером 19 мая.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Хабаровского края, гости музея примут участие в интересных программах. Запланированы прикладные мастер-классы, оригинальные театральные сценарии, музыкальные и танцевальные номера, экскурсии в лунном свете по западноевропейскому искусству и выставке подлинников старинного оружия.

«Зрители увидят несколько шедевров из запасников, которые будут представлены в экспозиции впервые, а также смогут поучаствовать в интеллектуальной игре, посвящённой произведениям искусства авангардистов ХХ века на новой выставке из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Для посетителей музея приготовили настольные игры, викторины-конкурсы, квесты, творческие встречи, тематические фотозоны.

«Изюминкой этой ночи станет коллективное создание концептуального произведения искусства “Техноутопия” из отработавших свой срок гаджетов», — отмечается в пресс-релизе.

Ежегодно «Ночь музеев» проводится в разных городах России и Европы, собирая множество посетителей. В Дальневосточном художественном музее акция пройдёт уже в двенадцатый раз и будет посвящена двум темам: «Шедевры из запасников» и «Метаморфозы».

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