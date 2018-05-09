Парад Победы прошел в Хабаровске
Он стал самым масштабным и зрелищным на востоке России.
Он стал самым масштабным и зрелищным на востоке России.
В Хабаровске в День Победы прошел самый масштабный на востоке России Парад Победы. Он по традиции проводился на центральной площади имени Ленина дальневосточной столицы. Как сообщает корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», в парадных расчётах прошли почти 2 тысячи человек. Из них 1300 являются военнослужащими Восточного военного округа.
Впервые в ВВО в Параде Победы задействовали представительниц прекрасного пола. Строевым шагом прошли сотрудницы медицинских и других подразделений военного округа.
Также впервые в Параде Победы прошли подростки — участники созданного в прошлом году в России движения «Юнармия». Они замкнули строевую часть марша.
Колонну боевой техники открыл легендарный танк Т-34. Следом выдвинулась колонна
Следом прошли образцы современной боевой техники. Впервые в хабаровском параде участвовали тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк», БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-2» и «Инфауна».
Хабаровчанам военные вновь показали начищенные до блеска реактивные системы залпового огня «Торнадо»,
Главные герои этого Дня Победы — ветераны Великой Отечественной войны — за парадом наблюдали с трибун.
Корреспондент агентства расспросил их о том, помнят ли они первый Парад Победы.
Сразу после парада началось шествие «Бессмертного полка».