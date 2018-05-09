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04:41 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Парад Победы прошел в Хабаровске

Он стал самым масштабным и зрелищным на востоке России.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске в День Победы прошел самый масштабный на востоке России Парад Победы. Он по традиции проводился на центральной площади имени Ленина дальневосточной столицы. Как сообщает корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», в парадных расчётах прошли почти 2 тысячи человек. Из них 1300 являются военнослужащими Восточного военного округа.

Впервые в ВВО в Параде Победы задействовали представительниц прекрасного пола. Строевым шагом прошли сотрудницы медицинских и других подразделений военного округа.

Также впервые в Параде Победы прошли подростки — участники созданного в прошлом году в России движения «Юнармия». Они замкнули строевую часть марша.

Колонну боевой техники открыл легендарный танк Т-34. Следом выдвинулась колонна ретро-автомобилей, которые помогали ковать Победу в 1945 году.

Следом прошли образцы современной боевой техники. Впервые в хабаровском параде участвовали тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк», БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-2» и «Инфауна».

Хабаровчанам военные вновь показали начищенные до блеска реактивные системы залпового огня «Торнадо», оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», ЗРК «ТОР», танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки МСТА-С, бронетранспортеры БТР-80, противотанковые пушки МТ-12 «рапира», буксируемые гаубицы 2А65. Всего по главной площади Хабаровска прошла сотня единиц боевой техники.

Главные герои этого Дня Победы — ветераны Великой Отечественной войны — за парадом наблюдали с трибун.

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Корреспондент агентства расспросил их о том, помнят ли они первый Парад Победы.

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Сразу после парада началось шествие «Бессмертного полка».

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