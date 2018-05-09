Глава Приморья поздравил земляков с Днем Победы ...

Источник: VLADNEWS

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поздравил жителей региона с Днем Победы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Дорогие приморцы! Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Это священная дата в истории нашей страны. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить, какой ценой досталась нам Победа. Помнить о героизме и мужестве нашего народа, прошедшего через тяжелые испытания и победившего фашизм.

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная. У каждого из нас своя личная история войны, но Победа одна на всех.

Более 200 тысяч приморцев сражались на всех фронтах: на Волге и под Москвой, защищали Ленинград, брали Берлин. Жители края работали на Победу в тылу, обеспечивая армию боеприпасами, техникой и продовольствием.

Сотни тысяч приморцев удостоены боевых наград за храбрость, проявленную в сражениях на фронтах Великой Отечественной. Наши земляки навсегда останутся для нас примером мужества, самоотверженности и патриотизма! Их беззаветная преданность Родине вечный образец для подражания всем будущим поколениям.

Низкий поклон приморским ветеранам, которые и сегодня в строю. Спасибо за то, что мы живем в мирной и свободной стране. Здоровья вам и вашим близким!