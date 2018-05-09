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05:04 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские «ушаковцы» в День Победы встали на Вахту памяти

В Хабаровске возле Вечного огня с утра 9 мая встал на Вахту памяти почётный караул. Третий год подряд это право по итогу смотра-конкурса достаётся воспитанникам Кадетской школы № 1 имени Ф. Ф. Ушакова, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Как писало агентство ранее, впервые завоевать лидерство в смотре-конкурсе церемониальных отрядов средних образовательных учреждений города, который проходит каждый год, «ушаковцы» смогли в 2016 году и с той поры не упускают первенство. Правда, к этому они шли не один сезон, совершенствуя свою подготовку.

Заместитель директора школы по воспитательной работе Светлана Авдеева рассказала, что подготовка к смотру идёт с сентября: сначала — тренировки, затем окружной этап, за ним — общегородской смотр. В этом году них участвовали две возрастные группы — учащиеся 7−8 и 10−11 классов.

На общегородском этапе их старания оценивали ветераны войны, представители роты почётного караула Восточного военного округа, патриотических организаций. Старшая группа «ушаковцев» стала лучшей среди 12 команд соперников.

«Некоторые школьники у нас приходят заниматься в церемониальный отряд с 5-го класса. Дети с большим интересом и желанием идут. Они всегда переживают, когда выходят на конкурс: тут может сказаться любое волнение, да и конкуренция растёт с каждым годом. Достаточно сделать неверный шаг, неправильно поставить ногу, чтобы не набрать высший балл. Кроме того, чтобы стоять в карауле, нужна большая выносливость», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» заместитель директора школы по воспитательной работе Светлана Авдеева.

Четвёрки школьников на посту № 1, как правило, сменяют друг друга каждые 20 минут. Они будут нести Вахту памяти до окончания праздничных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также сегодня «ушаковцы» третий год подряд принимали участие в праздничном параде на центральной площади Хабаровска.

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